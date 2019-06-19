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Алибасов решил лишить своего сына наследства

20.06.2019 17:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Алибасов решил лишить своего сына наследства
Бари Алибасов. © / Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Бари Алибасов во время интервью Андрею Малахову в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» сообщил, что решил лишить наследства своего сына. 

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Он отметил, что Алибасов-младший поднял вопрос о разделе наследства, после чего продюсер захотел навсегда выгнать его «из своей семьи».

Алибасов добавил, что его наследство «достается добрым мирянам». Также продюсер вспомнил, что в юности не просил помощи у родителей.

Напомним, Алибасов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского 4 июня после того, как случайно выпил средство для очистки труб. 11 июня он очнулся от медикаментозного сна, однако его состояние оставалось тяжелым. Позднее стало известно, что продюсер идет на поправку.

17 июня его выписали из больницы. По словам сына, продюсер все еще испытывает проблемы с памятью: он узнает людей, однако не помнит, какой сейчас год.

 
 
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Продюсеру не понравилось, что Алибасов-младший поднял вопрос о разделе наследства.
 
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