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В каких странах ЕС самые низкие цены на продукты питания, а в каких - самые высокие
Источник материала: Tut.by
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Литве в прошлом году были одними из самых низких во всем Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.
Уровень цен на продукты питания в стране в прошлом году составлял 82% среднего показателя по ЕС, показывают обнародованные в четверг данные Евростата. Более низкие цены в прошлом году фиксировались только в Польше (69%), Румынии (66%) и Болгарии (76%). Цены на алкогольные напитки в Литве в прошлом году составили 94% среднего уровня по ЕС, на табачные изделия – 63%.
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Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Литве в прошлом году были одними из самых низких во всем Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.
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