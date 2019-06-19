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О безопасности летом

20.06.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

О безопасности летомЛето – это маленькая жизнь, уверяют пользователи соцсетей, подписывая многочисленные фотографии на пляже, у воды, на природе, в лесу. Действительно, три летних месяца приносят нам много солнца, тепла и массу развлечений. Но не стоит забывать и о своей безопасности. Как наслаждаться прекрасной порой года и не навредить себе, рассказали старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Сергей Исаенко и социолог райЦГЭ Наталья Полынская.

Жара

Жара опасна для человека тепловым перегреванием и может привести к обезвоживанию организма, развитию солнечного и теплового удара, обострению сердечно-сосудистых заболеваний.

Выбирайте свободную одежду. Избегайте одежды из синтетики — выбор в пользу натуральных тканей.

Минимум декоративной косметики. Для дезинфекции кожи можно принять ванну с настоями трав-антисептиков (ромашки, чистотела, череды).

В течение суток следует выпить не менее 2 литров воды. Не пейте ледяную воду, чтобы не спровоцировать ангину. От алкоголя в жару, безусловно, следует воздержаться.

Питание — небольшими порциями 4–5 раз в день. Предпочтение растительным и молочным продуктам.

Не покупайте продукты «с рук». Не готовьте впрок.

Работу на приусадебном участке лучше перенести на утреннее и вечернее время.

Помощь при тепловом ударе

Поместите пострадавшего в прохладное помещение, напоите холодной водой. Хороший эффект дает постоянное обрызгивание холодной водой с одновременным обдуванием струей воздуха от вентилятора. Если эти меры не дают эффекта, больного необходимо госпитализировать.

О купании

На территории района купание запрещено: в мелиоративных каналах, прудах, за исключением пруда, расположенного в микрорайоне Колос, прудах-копанях, озерах, за исключением озер, расположенных в урочище «Черная речка» и урочище «Дубки», в реках.

Купайтесь утром или вечером, температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов. Запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения. Ни в коем случае не купайтесь, а тем более не ныряйте в незнакомых местах. Если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывайте.

Особое внимание уделите безопасности детей. Дети могут оступиться и упасть, захлебнуться водой или попасть в яму. Ни в коем случае не оставляйте детей у воды без присмотра даже на несколько минут.

Помощь утопающему

Подплывать к утопающему нужно сзади. Человек при утоплении начинает рефлекторно хвататься за любой предмет. Тянуть пострадавшего нужно за волосы или за шею.

Перед проведением искусственного дыхания «рот в рот» нужно освободить верхние дыхательные пути. Для этого положите человека животом на бедро согнутой ноги и надавите на надчревную область. Прием этот нужно проводить с максимальной быстротой, как только вынесли человека на берег. Помните также о том, что может возникнуть рвота проглоченной водой. Поэтому, когда появилось дыхание и сердцебиение, не кладите пострадавшего просто на спину. Обязательно поверните ему голову набок.

Запрет на посещение лесов

Напоминаем, на территории района введен запрет на посещение лесов. Призываем граждан проявить сознательность и не нарушать правила пожарной безопасности в лесах.

И помните, изможденная жарой земля, сухостой – благодатная почва для разгула огня. Воздержитесь от сжигания мусора, разведения костров. Не выбрасывайте горящие окурки, спички, не оставляйте на земле стеклянные бутылки.

Подготовила Екатерина Гурская.

 
 
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Лето – это маленькая жизнь, уверяют пользователи соцсетей, подписывая многочисленные фотографии на пляже, у воды, на природе, в лесу. Действительно,
 
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