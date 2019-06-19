Быховские аграрии начали уборку сурепицы

Источник материала: Маяк Преднепровья

Первыми на Быховщине к уборке сурепицы приступили в ОАО «Обидовичи» и «Новобыховский». Всего хозяйствам района предстоит убрать 2389 гектаров, поэтому в ближайшие дни и остальным необходимо начать уборку озимой культуры.





В ОАО «Новобыховский» ценная масличная культура занимает площадь в 400 гектаров, что в два раза больше прошлогоднего. Площади увеличили вместо посевов рапса, так как сурепица менее требовательная культура. Но и на ее посевах нужно вносить минеральные удобрения, проводить химпрополку, обрабатывать против вредителей. Именно за счет соблюдения технологии можно повысить урожай кормовой культуры.

Комбайнер Евгений Баранов (на снимке) основательно подготовил технику, чтобы работать без простоев. В эту горячую пору его рабочий день длится с 7.00 до 22.00. Несмотря на свой молодой возраст, Евгений успел приобрести определенный опыт работы с сельскохозяйственной техникой и теперь мастерски управляет зерноуборочным комбайном.







Прежде, чем техника выехала в поле, жатку оборудовали удлиненной приставкой, что позволяет избежать потерь намолоченного урожая.

За первые несколько дней в хозяйстве уже убрали 80 гектаров озимой сурепицы. Урожайность на одном из участков получают 14 центнеров с гектара. Хотя это еще далеко не предел.

— С этой культурой стоит поработать, — уверен главный агроном ОАО «Новобыховский» Василий Тиковенко. — Посеяли сурепицу в оптимально сжатые сроки. Причем 100 гектаров засеяли элитными семенами, которые приобрели в ОАО «Могилевские семена трав», на остальной площади использовали собственные семена. Так что в следующем году сможем повысить репродукционный состав. Когда созреет урожай из элитных семян, заложат именно их. Под урожай следующего года вся площадь будет засеяна семенами первой репродукции.

На отвозке урожая трудится передовик не только хозяйства, но и района. Молодой водитель Виктор Политаев на автомашине МАЗ-555 в прошлом году первым перевез первую тысячу тонн зерна, а в целом по району на отвозке урожая занял второе место.

Намолоченный урожай свозят на сушилку СКЗ-10. Влажность озимой сурепицы с поля составляет 11%, с каждым днем она уменьшается, урожай уже сдают ОАО «Заднепровский Межрайагросервис». Всего на госзаказ необходимо сдать 500 тонн озимой сурепицы.

Сейчас на уборке задействован только один зерноуборочный комбайн, и техники явно недостаточно. Чтобы запустить второй комбайн, в обязательном порядке необходимо также дооборудовать жатку приставкой.

После уборки сурепицы в хозяйстве плавно перейдут на уборку многолетних трав на семена, а затем и уборку урожая зерновых культур.

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В этот же день хозяйство посетили вице-губернатор Василий Акулич и председатель райисполкома Дмитрий Мартинович. Они интересовались ходом заготовки кормов в хозяйстве, посетили поля, посмотрели, как организована уборка сурепицы, как подготовлена на мехдворе техника к уборке урожая. При этом первый заместитель губернатора Василий Акулич сделал ряд конструктивных замечаний. В частности, обратил внимание на то, что солома не должна измельчаться, ее надо прессовать и свозить с полей. А также отметил, что к уборке сурепицы приступили в срок. Но сразу же сделал резонное замечание — темпы работ по уборке озимой культуры необходимо усилить, а для этого в поле должна выйти еще техника, и вся она должна работать, а не простаивать на мехдворе. Также он поинтересовался, достаточно ли механизаторов, обратил внимание на необходимость наведения порядка на территории мехдвора и возле административного здания и на некоторые другие вопросы работы АПК.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.