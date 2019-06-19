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Быховские спасатели заглянули в библиотеку

20.06.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили летнюю игровую площадку государственного учреждения культуры «Быховская районная детская библиотека».

Быховские спасатели заглянули в библиотеку


Быховские спасатели заглянули в библиотеку


Быховские спасатели заглянули в библиотеку

В ходе профилактического мероприятия «Лето классное – безопасное!» спасатели рассказали учащимся о правилах безопасности дома, на улице, напомнил о причинах возникновения пожаров. Более детально были затронуты темы отдыха и правила безопасного поведения на воде и при посещении лесных массивов. В свою очередь работники детской библиотеки провели увлекательные игры и викторины о безопасности из которых каждый участник мог узнать как действовать в любой чрезвычайной ситуации.

В рамках подписной компании на второе полугодие спасатель остановился на информативности и пользе журнала «Юный Спасатель» в вопросах безопасности жизнедеятельности.

Сергей ИСАЕНКО,

старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС.

 

 
 
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Работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили летнюю игровую площадку государственного учреждения культуры «Быховская районная...
 
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