Быховские спасатели заглянули в библиотеку

Источник материала: Маяк Преднепровья

Работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили летнюю игровую площадку государственного учреждения культуры «Быховская районная детская библиотека».

















В ходе профилактического мероприятия «Лето классное – безопасное!» спасатели рассказали учащимся о правилах безопасности дома, на улице, напомнил о причинах возникновения пожаров. Более детально были затронуты темы отдыха и правила безопасного поведения на воде и при посещении лесных массивов. В свою очередь работники детской библиотеки провели увлекательные игры и викторины о безопасности из которых каждый участник мог узнать как действовать в любой чрезвычайной ситуации.

В рамках подписной компании на второе полугодие спасатель остановился на информативности и пользе журнала «Юный Спасатель» в вопросах безопасности жизнедеятельности.

Сергей ИСАЕНКО,

старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС.