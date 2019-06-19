Быховские спасатели заглянули в библиотеку

Работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили летнюю игровую площадку государственного учреждения культуры «Быховская районная детская библиотека».
В ходе профилактического мероприятия «Лето классное – безопасное!» спасатели рассказали учащимся о правилах безопасности дома, на улице, напомнил о причинах возникновения пожаров. Более детально были затронуты темы отдыха и правила безопасного поведения на воде и при посещении лесных массивов. В свою очередь работники детской
В рамках подписной компании на второе полугодие спасатель остановился на информативности и пользе журнала «Юный Спасатель» в вопросах безопасности жизнедеятельности.
Сергей ИСАЕНКО,
старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС.