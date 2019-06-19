Опасно ли купание в цветущей воде

Источник материала: Tut.by

В редакцию агентства « Минск-Новости » обратилась минчанка с вопросом, опасно ли купаться в водоеме, который зацвел. Горожанка увидела такую ситуацию на Заславском водохранилище.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

За комментарием корреспондент агентства «Минск-Новости» обратилась к специалистам.

— Цветение воды в водоемах — вполне нормальный процесс, — пояснил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий. — Это природное явление связано с развитием фитопланктона (сине-зеленых водорослей). Окраску воде придает высокая концентрация пигментированных клеток зеленого, ярко-зеленого, иногда желто-коричневого или красного цвета в зависимости от вида водорослей. Такое явление бывает как в пресной, так и в морской воде, хотя чаще наблюдается в пресных малопроточных водоемах.

— В чем вообще причина такого процесса?

— Цветение воды — результат наличия в ней избыточных питательных веществ, высокой температуры и достаточного количества солнечного света. Начинается обычно в конце июля — начале августа и продолжается 1−2 недели в зависимости от количества солнечного света. Но в этом году цветение из-за сильной жары могло произойти и раньше.

— Купаться в цветущих водоемах нельзя?

— Цветение воды не опасно, но может быть проблемой в том случае, если в водоеме есть возбудители инфекций. За этим следит санитарно-эпидемиологическая служба города и предупреждает горожан о том, где купаться можно, а где нельзя.

Как сообщили в санитарно-эпидемиологической службе столицы, на всех закрепленных зонах рекреации Минска, в том числе на Заславском водохранилище, еженедельно отбирают пробы воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

— В настоящее время на основании результатов исследований проб воды, взятых возле пляжей № 2, 3, 4, 5 Заславского водохранилища, запрещено купание детей, взрослых и занятия всеми видами водного спорта, — отметила заместитель главного государственного санитарного врача Минска Светлана Ермак. — Также ограничено купание детей (без запрета купания взрослых и занятий всеми видами водного спорта) на пляжах № 6, 8, 9. Сведения для населения о приостановлении и ограничении купания на пляжах столицы размещаются на информационных стендах в зонах отдыха.