В Житковичском районе 17-летний бесправник на мотоцикле опрокинулся в кювет. Он в реанимации

Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетний мотоциклист получил серьезные травмы в аварии в Житковичском районе.





Как сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома, происшествие случилось 19 июня. Около 04.30 17-летний бесправник ехал на мотоцикле «Минск» по трассе Туров — Хильчицы. Из-за недостаточного опыта вождения он не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.





В результате ДТП парень получил многочисленные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Известно, что в момент аварии он был с признаками алкогольного опьянения, а также ехал без мотошлема.