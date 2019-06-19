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В Житковичском районе 17-летний бесправник на мотоцикле опрокинулся в кювет. Он в реанимации

20.06.2019 17:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетний мотоциклист получил серьезные травмы в аварии в Житковичском районе.


Как сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома, происшествие случилось 19 июня. Около 04.30 17-летний бесправник ехал на мотоцикле «Минск» по трассе Туров — Хильчицы. Из-за недостаточного опыта вождения он не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.


В результате ДТП парень получил многочисленные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Известно, что в момент аварии он был с признаками алкогольного опьянения, а также ехал без мотошлема.

 
Теги: Минск
 
 
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В момент аварии он был с признаками алкогольного опьянения, а также ехал без мотошлема.
 
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