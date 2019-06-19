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В Житковичском районе 17-летний бесправник на мотоцикле опрокинулся в кювет. Он в реанимации
Источник материала: Tut.by
Несовершеннолетний мотоциклист получил серьезные травмы в аварии в Житковичском районе.
Как
В результате ДТП парень получил многочисленные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Известно, что в момент аварии он был с признаками алкогольного опьянения, а также ехал без мотошлема.
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В момент аварии он был с признаками алкогольного опьянения, а также ехал без мотошлема.
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