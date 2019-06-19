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За несколько часов дома погружаются в воду: в Китай пришёл сезон дождей
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Китай пришел сезон дождей. На востоке страны уже введен красный уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ливни такие сильные, что всего за несколько часов дома погружаются под воду. Во многих районах страны из-за разгула стихии оказались повреждены электросети. А оползни заблокировали региональные дороги и некоторые трассы. Жертвами непогоды стали уже около сотни местных жителей.
Прогнозы синоптиков неутешительны: ливни продолжатся.
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Новости Китая. В Китай пришел сезон дождей. На востоке страны уже введен красный уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ливни такие...
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