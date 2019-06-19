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«Иностранные спортсмены и их тренеры в восторге от условий». Сергей Румас посетил деревню атлетов

20.06.2019 17:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Принимать участников вторых Европейских игр продолжает деревня атлетов. Сюда уже заселились около 2500 спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Иностранные спортсмены и их тренеры в восторге от условий». Сергей Румас посетил деревню атлетов

Условия соответствуют всем международным стандартам, а для комфорта гостей в Минске сделано все необходимое. Лично в этом 20 июня убедился премьер-министр. Сергей Румас посетил поликлинику, которая находится на территории деревни. Также главе правительства показали столовую.

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов

Организация питания на Европейских играх в первые же дни получила положительные отзывы. Особенно, как оказалось, иностранные гости полюбили белорусские молочные продукты.

«Иностранные спортсмены и их тренеры в восторге от условий». Сергей Румас посетил деревню атлетов

Уже 21 июня в борьбу вступят представители нескольких видов спорта. Премьер-министр пообщался с белорусской командой и пожелал удачи нашим атлетам. К старту турнира на 100 % готовы все объекты. Они находятся под постоянным контролем оргкомитета.

«Иностранные спортсмены и их тренеры в восторге от условий». Сергей Румас посетил деревню атлетов

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Условия необходимые и даже больше созданы, впечатления, особенно у иностранных спортсменов, самые положительные от условий размещения. Мы так же сегодня побывали в поликлинике, которая была построена ко вторым Европейским играм. Иностранные спортсмены и их тренеры в восторге от тех условий, которые созданы. Все передовые технологии включены – там и новая аппаратура, которая связана с восстановлением спортсменов. То есть все то, что необходимо по требованиям Европейских олимпийских комитетов, белорусской стороной обеспечено.

«Иностранные спортсмены и их тренеры в восторге от условий». Сергей Румас посетил деревню атлетов

Готов принять спортсменов гребной канал – самый удаленный от деревни объект (впрочем, добраться до него можно за 20 минут). Здесь разыграют 16 комплектов наград. Белорусские атлеты среди претендентов на высокие места.

«Иностранные спортсмены и их тренеры в восторге от условий». Сергей Румас посетил деревню атлетов

21 июня же на стадионе «Динамо» состоится торжественная церемония открытия II Европейских игр. На трибунах мест уже практически не осталось. Впрочем, посмотреть шоу можно будет дома или в фан-зонах благодаря телевизионной трансляции.

«Шоу должно впечатлить»: на стадионе «Динамо» прошёл генпрогон церемонии открытия вторых Европейских игр

Люди в материале: Сергей Румас, Игорь Петришенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Принимать участников вторых Европейских игр продолжает деревня атлетов. Сюда уже заселились около 2500 спортсменов, сообщили в программе Новости...
 
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