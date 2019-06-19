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Ливни, град и жара. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 21 июня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На 21 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.
Как
В пятницу в стране будет облачно с прояснениями, в отдельных районах возможен град. Прогнозируется переменный ветер.
Ночью температура воздуха составит +18… +20°C. Днём по востоку Беларуси воздух нагреется до +32… +34°C, на остальной территории республики будет немного прохладнее – +27… +30°C.
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Новости Беларуси. На 21 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Как сообщает Белгидромет, утром и днём на большей части территории республики...
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