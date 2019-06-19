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Овсяная пицца на сковороде. Быстрый рецепт с фото

20.06.2019 16:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:   
Сегодня у нас на завтрак вкусная, сытная, а главное – полезная пицца. Тесто мы приготовим из овсяных хлопьев, а ещё нам для теста понадобятся: кефир, яйцо, соль, перец. Для начинки возьмём: куриное филе, моцареллу, вяленые помидоры. А ещё я приготовлю томатный соус.

Овсяная пицца на сковороде. Быстрый рецепт с фото

Сначала мы приготовим томатный соус. Для него нам потребуются: помидоры, лук, оливковое масло, чеснок, сушёный базилик

Овсяная пицца на сковороде. Быстрый рецепт с фото

Бланшируем помидоры. Для этого вырезаем сердцевину у помидоров и делаем крестиком надрез. Помещаем помидоры на 2 минуты в кипящую воду. Теперь сразу отправляем их из кипятка в холодную воду. Чистим.

Овсяная пицца на сковороде. Быстрый рецепт с фото

Нарезаем помидоры кусочками и отправляем в сотейник. Добавляем 2 ст. ложки оливкового масла.

Овсяная пицца на сковороде. Быстрый рецепт с фото

Нарезаем две луковицы, которые мы обжариваем с мелко измельчённым чесноком на разогретой сковороде.

Овсяная пицца на сковороде. Быстрый рецепт с фото

Поджаренные лук с чесноком отправляем к помидорам. Солим и перчим. Также посыпаем сушёным базиликом. Перемешиваем. Помидоры должны впитать все ароматы. Через 7 минут будет готово.

Овсяная пицца на сковороде. Быстрый рецепт с фото

Пришло время куриного филе, которое мы предварительно замариновали с приправами.

Овсяная пицца на сковороде. Быстрый рецепт с фото

Нарезаем 150 гр куриного филе тонкими полосками. Поджариваем курицу на сковороде. Недолго, чтобы мясо не стало жёстким.

Овсяная пицца на сковороде. Быстрый рецепт с фото

Соус готов. Остужаем его.

Овсяная пицца на сковороде. Быстрый рецепт с фото

Займемся сыром моцареллой. Понадобится 70 гр. Натираем на крупной тёрке.

Татьяна Бородкина:
Моцарелла – исключительно итальянское изобретение.  Это мягкий сыр быстрого созревания. Не нужно путать сыр моцарелла, который используется для пиццы и сыр моцарелла, который используется для салатов. Для салатов моцарелла хранится в рассоле, а моцарелла для пиццы продаётся в вакуумной упаковке, на которой нарисована обычная пицца.

Овсяная пицца на сковороде. Быстрый рецепт с фото

Готовим тесто. 100 гр овсяных хлопьев отправляем в чашу блендера, сюда же вбиваем 1 яйцо и 150 гр кефира, который можно заменить ряженкой. И немного солим.

Овсяная пицца на сковороде. Быстрый рецепт с фото

Взбиваем в блендере.

Овсяная пицца на сковороде. Быстрый рецепт с фото

Жарим тесто на сковороде. Накрываем на минуту крышкой.

Овсяная пицца на сковороде. Быстрый рецепт с фото

Теперь быстро намазываем основу пиццы томатным соусом, отправляем курицу, вяленые помидоры и посыпаем сыром. Готовим ещё 4 минуты под закрытой крышкой.

Овсяная пицца на сковороде. Быстрый рецепт с фото

Овсяная пицца на сковороде. Быстрый рецепт с фото

Овсяная пицца на сковороде. Быстрый рецепт с фото
Блюдо готово. Приятного аппетита!

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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:   Сегодня у нас на завтрак вкусная, сытная, а главное – полезная пицца. Тесто мы приготовим из овсяных хлопьев, а ещё нам для теста...
 
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