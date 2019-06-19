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Председатель Президиума Боснии и Герцеговины прилетел в Минск на II Европейские игры

20.06.2019 16:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск встречает vip-гостей вторых Европейских игр. Первым в белорусскую столицу прилетел председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины прилетел в Минск на II Европейские игры

В числе других почетных гостей он будет присутствовать на церемонии открытия мультиспортивного форума.

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Команда Боснии и Герцеговины на II Европейских играх включает 16 спортсменов и 13 тренеров. Атлеты из этой страны выступят в гребле на каноэ, боксе, дзюдо, теннисе, пулевой и стендовой стрельбе, велосипедном спорте.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины прилетел в Минск на II Европейские игры

Люди в материале: Милорад Додик
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск встречает vip-гостей вторых Европейских игр. Первым в белорусскую столицу прилетел председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад...
 
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