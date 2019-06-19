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Председатель Президиума Боснии и Герцеговины прилетел в Минск на II Европейские игры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск встречает vip-гостей вторых Европейских игр. Первым в белорусскую столицу прилетел председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В числе других почетных гостей он будет присутствовать на церемонии открытия мультиспортивного форума.
Команда Боснии и Герцеговины на II Европейских играх включает 16 спортсменов и 13 тренеров. Атлеты из этой страны выступят в гребле на каноэ, боксе, дзюдо, теннисе, пулевой и стендовой стрельбе, велосипедном спорте.
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Новости Беларуси. Минск встречает vip-гостей вторых Европейских игр. Первым в белорусскую столицу прилетел председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад...
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