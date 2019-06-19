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МВД: зафиксирована незаконная реализация билетов на II Европейские игры

20.06.2019 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Приобретая билеты на II Европейские игры, нужно быть предельно внимательными. Уже зафиксированы случаи их незаконной реализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД: зафиксирована незаконная реализация билетов на II Европейские игры

Оперативники установили три интернет-сайта с содержанием информации о несанкционированной перепродаже так называемых пропусков на спортивные мероприятия. Удалось выяснить, что доступ к этим ресурсам осуществлялся с территории России – из Москвы и Санкт-Петербурга. Уже сейчас посещение этих интернет-страниц ограничено на весь период проведения Игр.

МВД: зафиксирована незаконная реализация билетов на II Европейские игры

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД:
Виртуальные мошенники, не являясь официальными распространителями билетов, предлагали покупателю сразу оплатить услугу без выбора вида спорта, дня и времени. В последующем – по уже оплаченному чек-коду забрать в кассе свой билет и свое место на Играх. При этом место расположения конкретных билетных касс на сайтах не указывалось.

МВД: зафиксирована незаконная реализация билетов на II Европейские игры

Российская сторона уже уведомлена о данном факте. Ожидается, что в ближайшее время в отношении правонарушителей будут приняты соответствующие меры.

Люди в материале: Вероника Посметьева
 
 
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Новости Беларуси. Приобретая билеты на II Европейские игры, нужно быть предельно внимательными. Уже зафиксированы случаи их незаконной реализации, сообщили в...
 
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