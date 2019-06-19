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МВД: зафиксирована незаконная реализация билетов на II Европейские игры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Приобретая билеты на II Европейские игры, нужно быть предельно внимательными. Уже зафиксированы случаи их незаконной реализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оперативники установили три интернет-сайта с содержанием информации о несанкционированной перепродаже так называемых пропусков на спортивные мероприятия. Удалось выяснить, что доступ к этим ресурсам осуществлялся с территории России – из Москвы и Санкт-Петербурга. Уже сейчас посещение этих интернет-страниц ограничено на весь период проведения Игр.
Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД:
Российская сторона уже уведомлена о данном факте. Ожидается, что в ближайшее время в отношении правонарушителей будут приняты соответствующие меры.
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Новости Беларуси. Приобретая билеты на II Европейские игры, нужно быть предельно внимательными. Уже зафиксированы случаи их незаконной реализации, сообщили в...
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