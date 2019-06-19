Как узнать результаты ЦТ? Три способа

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лето – не только прекрасная пора года, но и судьбоносная. Если школьники благополучно отдыхают на каникулах, а взрослые люди продолжают работать, либо находятся в отпусках, то у выпускников сейчас довольно волнительное время.

Вчерашним школьникам пришла пора сдавать Централизованное тестирование, результаты которого определят, смогут ли они поступить, а если смогут, то на каком отделении будут учиться: бюджетном или платном.

После сдачи теста остаётся только ждать, когда будет известен результат. Узнать свои баллы можно несколькими способами.

1. Онлайн.

Для этого нужно зайти на сайт РИКЗ и там выбрать пункт «Результаты ЦТ». Там нужно будет заполнить несколько полей, после чего отобразятся набранный баллы. Кстати, важно запомнить (записать) номер бланка, без него посмотреть оценку не получится. Подробнее здесь .

2. СМС.

Прежде всего стоит упомянуть, что этот способ платный. Чтобы узнать свои баллы по ЦТ, нужно отправить сообщение на номер 5050. В смске нужно ввести «4», затем – серию и номер паспорта (две буквы и семь цифр). Ответное сообщение придёт в тот же день, когда на сайте РИКЗ станут известны результаты. Подробнее здесь .

3. В Пункте тестирования.

Нужно прийти в пункт проведения тестирования, взяв с собой удостоверение личности и пропуск. Этот способ применяется реже, поскольку менее удобен. Зато если так случилось, что забыт номер бланка и не хочется платить за смс, это отличный вариант.

Напоследок упомянем, что результаты ЦТ объявляют не позднее, чем через 10 рабочих дней.