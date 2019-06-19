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Как узнать результаты ЦТ? Три способа

20.06.2019 16:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лето – не только прекрасная пора года, но и судьбоносная. Если школьники благополучно отдыхают на каникулах, а взрослые люди продолжают работать, либо находятся в отпусках, то у выпускников сейчас довольно волнительное время.  

Вчерашним школьникам пришла пора сдавать Централизованное тестирование, результаты которого определят, смогут ли они поступить, а если смогут, то на каком отделении будут учиться: бюджетном или платном.  

После сдачи теста остаётся только ждать, когда будет известен результат. Узнать свои баллы можно несколькими способами.  

1. Онлайн.  

Для этого нужно зайти на сайт РИКЗ и там выбрать пункт «Результаты ЦТ». Там нужно будет заполнить несколько полей, после чего отобразятся набранный баллы. Кстати, важно запомнить (записать) номер бланка, без него посмотреть оценку не получится. Подробнее здесь.  

2. СМС.  

Прежде всего стоит упомянуть, что этот способ платный. Чтобы узнать свои баллы по ЦТ, нужно отправить сообщение на номер 5050. В смске нужно ввести «4», затем – серию и номер паспорта (две буквы и семь цифр). Ответное сообщение придёт в тот же день, когда на сайте РИКЗ станут известны результаты. Подробнее здесь.  

3. В Пункте тестирования.  

Нужно прийти в пункт проведения тестирования, взяв с собой удостоверение личности и пропуск. Этот способ применяется реже, поскольку менее удобен. Зато если так случилось, что забыт номер бланка и не хочется платить за смс, это отличный вариант.  

Напоследок упомянем, что результаты ЦТ объявляют не позднее, чем через 10 рабочих дней.  

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Новости Беларуси. Лето – не только прекрасная пора года, но и судьбоносная. Если школьники благополучно отдыхают на каникулах, а взрослые люди продолжают работать,...
 
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