Михаил Мархель стал главным тренером сборной Беларуси по футболу

Источник материала: Ежедневник





Решением Исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола" новым главным тренером сборной Беларуси по футболу назначен Михаил Мархель.

Как сообщает БЕЛТА, до своего назначения Михаиль Мархель руководил молодежной сборной Беларуси. Новому тренеру предстоит принять сборную от Игоря Криушенко, под началом которого белорусские футболисты проиграли четыре матча в квалификации Евро-2020. Следующую встречу национальная сборная Беларуси проведет 6 сентября в Таллине против эстонских футболистов.

52-летний Михаил Мархель является мастером спорта СССР, за свою игровую карьеру он провел более 200 матчей на профессиональном уровне, причем как в Беларуси, так и за рубежом. На родине Михаил Мархель защищал цвета бобруйского "Шинника", столичных "Динамо", "Торпедо-МАЗа" и "Звезды-ВА-БГУ", могилевского "Днепра" и "Молодечно-2013". Кроме того, он успел поиграть в клубах России, Венгрии и Югославии. Тренерскую карьеру он начал в 1997 году, работая с молодыми футболистами.

Михаил Мархель четырежды выводил сборные страны (U-17, U-19) в элитные раунды чемпионатов Европы. В 2011 году, будучи ассистентом главного тренера молодежной сборной республики, помог команде U-21 завоевать бронзовые награды чемпионата Европы. В 2012 году был ассистентом главного тренера олимпийской сборной Беларуси, которая выступала на Играх в Лондоне.

В 2019 году был назначен рулевым молодежной сборной Беларуси, во главе которой стартовал с победы 10:0 над Гибралтаром - крупнейшей за всю историю официальных международных выступлений наших команд на международной арене.