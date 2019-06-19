ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Мархель стал главным тренером сборной Беларуси по футболу

20.06.2019 17:15 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Михаил Мархель стал главным тренером сборной Беларуси по футболу

Решением Исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола" новым главным тренером сборной Беларуси по футболу назначен Михаил Мархель.

Как сообщает БЕЛТА, до своего назначения Михаиль Мархель руководил молодежной сборной Беларуси. Новому тренеру предстоит принять сборную от Игоря Криушенко, под началом которого белорусские футболисты проиграли четыре матча в квалификации Евро-2020. Следующую встречу национальная сборная Беларуси проведет 6 сентября в Таллине против эстонских футболистов.

52-летний Михаил Мархель является мастером спорта СССР, за свою игровую карьеру он провел более 200 матчей на профессиональном уровне, причем как в Беларуси, так и за рубежом. На родине Михаил Мархель защищал цвета бобруйского "Шинника", столичных "Динамо", "Торпедо-МАЗа" и "Звезды-ВА-БГУ", могилевского "Днепра" и "Молодечно-2013". Кроме того, он успел поиграть в клубах России, Венгрии и Югославии. Тренерскую карьеру он начал в 1997 году, работая с молодыми футболистами.

Михаил Мархель четырежды выводил сборные страны (U-17, U-19) в элитные раунды чемпионатов Европы. В 2011 году, будучи ассистентом главного тренера молодежной сборной республики, помог команде U-21 завоевать бронзовые награды чемпионата Европы. В 2012 году был ассистентом главного тренера олимпийской сборной Беларуси, которая выступала на Играх в Лондоне.

В 2019 году был назначен рулевым молодежной сборной Беларуси, во главе которой стартовал с победы 10:0 над Гибралтаром - крупнейшей за всю историю официальных международных выступлений наших команд на международной арене.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решением Исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола" новым главным тренером сборной Беларуси по футболу назначен Михаил Мархель.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Житковичском районе 17-летний бесправник на мотоцикле опрокинулся в кювет. Он в реанимации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика