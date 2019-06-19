Предварительное заседание по иску прошло 22 мая в суде Центрального района Минска. Пятеро судей ФИБА: Александр Сырица, Дмитрий Юганюк, Юрий Игнатьев, Ксения Романюк и Евгений Марукович – подали иск о защите, чести и достоинства к исполнительному директору и генеральному секретарю Белорусской федерации баскетбола Анастасии Марининой.





Истцы требовали "опровергнуть не соответствующие действительности, ложные, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию сведения путем выдачи в наш адрес письменного опровержения, принесения письменного и устного извинения, а также доведения данных обстоятельств до других лиц, которым она сообщила, направив письменные опровержения в их адрес, отозвав документ, содержащий порочащую информацию".





Анастасия Маринина утверждает, что судьи нарушили морально-этические нормы и совершили действия, приведшие к угрозе срыва национальных Кубков и чемпионатов Республики Беларусь по баскетболу, все рефери ФИБА, представляющие Республику Беларусь, отстранены от обслуживания матчей, проводимых под эгидой Единой лиги ВТБ и ФИБА Европа.





18 июня суд Центрального района Минска в течение 15 минут вынесла решение по делу. Рассмотреть все предоставленные факты и документы, принять решение, набрать его на компьютере, распечатать 8 экземпляров для всех заинтересованных – на все ушло 15 минут.





Первый адвокат Марининой на предварительном заседании дважды уверенно заявила, что 26 января 2019 года Маринина с арбитрами не встречалась, не разговаривала и ничего им не передавала. Но уже на основном заседании другой адвокат заявил, что встреча, оказывается, все-таки была.





После привлечения ОО БФБ в качестве соответчика по делу у Федерации были официально затребованы документы, о которых велась речь в предварительном слушании. Это загадочное решение исполкома, которое Федерация все это время старательно скрывала, и документы, на основании которых это решение было принято. Представитель Федерации решение исполкома предоставил, а документы, на основании которых оно было принято, нет.





Представитель ОО БФБ на любой вопрос судей о баскетболе, назначениях, причинах принятия исполкомом Федерации решения об отстранении ответить не могла и всячески пыталась избежать ответов, а суд снимал вопросы, которые прямо к делу, якобы, не относятся.









Евгений Марукович:





- Для меня решение суда не было удивительным. Хотя иногда закрадывалась мысль: а вдруг? Так как представители ответчиков не смогли внятно ответить ни на один наш вопрос, постоянно путались в своих показаниях и противоречили сами себе, просто твердили заготовленные фразы, призрачная надежда теплилась. Только суд не принял это все во внимание (по известным нам причинам). Но не думайте, что мы проиграли. Мы получили то, что нам нужно: то, что федерация скрывала и не хотела нам показывать.

Продолжение следует...





Ксения Романюк:





- Когда 90% ответов со стороны защиты: "я не знаю" и "я не владею информацией", а суд принимает такое решение в течение 10 минут, выдав на руки уже распечатанный текст решения, - все становится предельно ясно... Что ж - счёт в серии открыт... Тем интересней...





Дмитрий Юганюк:





- Мы стали на изнуряющий и требующий серьезных временных, эмоциональных и финансовых инвестиций путь, но все стоящее дается не сразу. В стране, где культ бюрократии, отстоять свою честь и достоинство – все равно что повернуть гору в другую сторону. Но если знать точку опоры, все получится.





Юрий Игнатьев:





- Интересный получился процесс: с бесконечным числом противоречий со стороны представителя ответчицы и представителя федерации, с частыми ответами «я не знаю» или «я не владею информацией». По понятным причинам, суду это не интересно. Первый раунд окончен. Но это всего лишь первый раунд. Продолжение следует...





Александр Сырица:





- Было бы удивительно, если бы суд между защитой чиновников и защитой простых граждан выбрал вторых. Не здесь и не сейчас. Возможности Рыженкова нельзя недооценивать. Решение исполкома, по понятным причинам так тщательно скрываемое Марининой, мы получили. Это наша победа. Еще многое впереди, поверьте. В Федерации есть люди, которые находятся явно не на своем месте. Значит, нужно указать им ихнее место.





- 18 июня 2019 года вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований о защите чести, достоинства и деловой репутации по иску пяти судей баскетбола к ОО "БФБ", поскольку ОО "БФБ" курирует администрация президента, то, по сути, иного решения от суда ждать было бессмысленно. Хочу отметить, что судья в совещательной комнате находилась всего 15 минут: для многих очевидно, что решение по иску было принято заблаговременно, а возникшие противоречия в процессе со стороны ответчиков не смутили судью, - прокомментировал ситуацию правозащитник Александр Войтешик.



