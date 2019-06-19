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«Гомельтранснефть» исключает свою вину в загрязнении нефти в направлении Польши

20.06.2019 16:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания утверждает, что все пробы из трубопровода от границы до Мозыря соответствовали норме.



«Гомельтранснефть Дружба» прокомментировала инцидент с выявлением повышенного содержания хлорорганики в пункте приема нефти «Адамово» в Польше.

Компания подтвердила приостановку прокачки нефти в направлении Польши, но «полностью исключает использование загрязненной нефти в транспортировке» в направлении Польши, Украины и Мозырского НПЗ.

«В ночь на 20.06.2019 на территории Беларуси ОАО «Гомельтранснефть Дружба» выполнен отбор точечных проб из всех ниток трубопровода и вспомогательных систем (дренажных емкостей) в пяти точках на протяжении 130 км от государственной границы в направлении Мозыря. Анализ отобранных образцов в аккредитованной лаборатории не подтвердил превышение в них концентрации органических хлоридов, по факту массовая доля органических хлоридов составила 1-2 ppm и соответствовала требованиям ГОСТ 31378 и ГОСТ 51858», – говорится в пресс-релизе компании.

Дополнительные анализы проб в «Адамово» также не подтвердили загрязнения, сообщает «Гомельтранснефть».

«Предположения о причинах загрязнения, обсуждаемые на уровне рабочих контактов, не подтвердились. Причины выясняются», – говорится в пресс-релизе.


Во второй половине дня 19 июня оператор польского участка трубопровода «Дружба» PERN зафиксировал повышенное содержание хлорорганики в российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба», и приостановил прокачку до утра 20 июня. Проба, взятая в пункте приема нефти «Адамово» в 15.00 показала содержание хлорорганических соединений в 60 ppm, повторная проба через несколько часов показала 4 ppm.

Представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил со ссылкой на беларусскую сторону, что концентрация хлорорганики в нефти, вероятно, повысилась из-за автоматического включения системы раскачки дренажных емкостей на НПС Кобрин 18 июня, в результате чего в трубопровод попало около 20 кубометров загрязненной нефти.


 
 
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Компания утверждает, что все пробы из трубопровода от границы до Мозыря соответствовали норме.
 
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