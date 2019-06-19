Евросоюз продлил «крымские» санкции против России на год

пресс-служба Совета. 20 июня Совет ЕС продлил ограничительные меры в отношении России, введенные после незаконной аннексии Крыма. Действие санкций продлено до 23 июня 2020 года, сообщаетСовета.

Санкции включают в себя ряд запретов: на импорт продуктов производства Крыма в ЕС, на инвестиции в Крым со стороны ЕС, на туристические услуги в Крыму (в том числе запрет заходить в порты полуострова для европейских круизных лайнеров), на экспорт отдельных товаров и технологий крымским компаниям.









ЕС продолжает твердо придерживаться своей позиции о суверенитете и территориальной целостности Украины. ЕС не признает и продолжает осуждать нарушение международного права, говорится в пресс-релизе.





Кроме «крымского пакета» санкций, в отношении России действуют другие ограничения со стороны ЕС. Это секторальные экономические санкции (действуют до 31 июля 2019 года) и ограничительные меры в отношении 170 физлиц и 44 компаний, признанных ответственными за действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.