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Евросоюз продлил «крымские» санкции против России на год

20.06.2019 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Санкции будут действовать до 23 июня 2020 года.

20 июня Совет ЕС продлил ограничительные меры в отношении России, введенные после незаконной аннексии Крыма. Действие санкций продлено до 23 июня 2020 года, сообщает пресс-служба Совета.
 
Санкции включают в себя ряд запретов: на импорт продуктов производства Крыма в ЕС, на инвестиции в Крым со стороны ЕС, на туристические услуги в Крыму (в том числе запрет заходить в порты полуострова для европейских круизных лайнеров), на экспорт отдельных товаров и технологий крымским компаниям.


ЕС продолжает твердо придерживаться своей позиции о суверенитете и территориальной целостности Украины. ЕС не признает и продолжает осуждать нарушение международного права, говорится в пресс-релизе.

Кроме «крымского пакета» санкций, в отношении России действуют другие ограничения со стороны ЕС. Это секторальные экономические санкции (действуют до 31 июля 2019 года) и ограничительные меры в отношении 170 физлиц и 44 компаний, признанных ответственными за действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

 
 
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Санкции будут действовать до 23 июня 2020 года.
 
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