В Новогрудке и Лиде в российских творожных сырках и мороженом обнаружили кишечную палочку

БЕЛТА сообщила главный государственный инспектор отдела госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта Ирина Квочкина. Об этомсообщила главный государственный инспектор отдела госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта Ирина Квочкина.





Речь идет о проверенных в Новогрудке и Лиде глазированных сырках с заменителем молочного жира и мороженом эскимо с заменителем молочного жира российского производства.





Реализацию этих сырков и мороженого запретили. Кроме того, специалисты запретили ввоз этой продукции в Беларусь. Прекращено и действие на территории страны декларации о соответствии.









По словам Квочкиной, сырки, произведенные из натурального творога и молока, в надлежащих условиях сохраняются до 15 суток, мороженое — 6 месяцев. «Если на упаковке указано, что сроки хранения выше, можно предположить, что в состав входят консерванты и другие компоненты, продлевающие срок годности. Поэтому стоит внимательно читать и анализировать информацию о составе продуктов», — добавила специалист.



