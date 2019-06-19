ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Новогрудке и Лиде в российских творожных сырках и мороженом обнаружили кишечную палочку

20.06.2019 16:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Лиде и Новогрудке выявлены молочные продукты российского производства с кишечной палочкой.

Об этом БЕЛТА сообщила главный государственный инспектор отдела госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта Ирина Квочкина.

Речь идет о проверенных в Новогрудке и Лиде глазированных сырках с заменителем молочного жира и мороженом эскимо с заменителем молочного жира российского производства.

Реализацию этих сырков и мороженого запретили. Кроме того, специалисты запретили ввоз этой продукции в Беларусь. Прекращено и действие на территории страны декларации о соответствии.


По словам Квочкиной, сырки, произведенные из натурального творога и молока, в надлежащих условиях сохраняются до 15 суток, мороженое — 6 месяцев. «Если на упаковке указано, что сроки хранения выше, можно предположить, что в состав входят консерванты и другие компоненты, продлевающие срок годности. Поэтому стоит внимательно читать и анализировать информацию о составе продуктов», — добавила специалист.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лиде и Новогрудке выявлены молочные продукты российского производства с кишечной палочкой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ford раскрыл характеристики своего самого мощного дорожного автомобиля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика