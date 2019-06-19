|
В Новогрудке и Лиде в российских творожных сырках и мороженом обнаружили кишечную палочку
Источник материала: Партизан
В Лиде и Новогрудке выявлены молочные продукты российского производства с кишечной палочкой.
Об этом
Речь идет о проверенных в Новогрудке и Лиде глазированных сырках с заменителем молочного жира и мороженом эскимо с заменителем молочного жира российского производства.
Реализацию этих сырков и мороженого запретили. Кроме того, специалисты запретили ввоз этой продукции в Беларусь. Прекращено и действие на территории страны декларации о соответствии.
По словам Квочкиной, сырки, произведенные из натурального творога и молока, в надлежащих условиях сохраняются до 15 суток, мороженое — 6 месяцев. «Если на упаковке указано, что сроки хранения выше, можно предположить, что в состав входят консерванты и другие компоненты, продлевающие срок годности. Поэтому стоит внимательно читать и анализировать информацию о составе продуктов», — добавила специалист.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лиде и Новогрудке выявлены молочные продукты российского производства с кишечной палочкой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)