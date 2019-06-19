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Путин ответил на вопрос об объединении Беларуси и России

20.06.2019 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России ответил на вопрос во время прямой линии относительно перспектив объединения Беларуси и России.

«Вопрос об объединении России и Беларуси в одно государство на сегодняшний день не стоит», - ответил он.

«У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад,на создание так называемого союзного государства - это не единое государство, это не одно и тоже. Ну, там много элементов, вплоть до создания союзного парламента, введения общей валюты, единой валюты и так далее. Что-то не было сделано со стороны РФ, что-то — со стороны Беларуси», — отметил Путин.

«Мы сейчас договорились с Александром Григорьевичем Лукашенко, что мы вернемся к этому договору и вместе посмотрим, что же нужно реализовать из того, что не было сделано, а во что нужно внести соответствующие коррективы», — сказал российский президент.


Он напомнил, что сейчас этим занимаются экспертные группы на уровне премьеров и вице-премьеров.

«Сделано немало, в том числе в социальной сфере, с точки зрения перемещения товаров и услуг, людей. Сделано немало, но, на мой взгляд, явно недостаточно. Можем и должны сделать гораздо больше», — заключил Путин.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Президент России ответил на вопрос во время прямой линии относительно перспектив объединения Беларуси и России.
 
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