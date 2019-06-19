Аномалия. Из-за груди, которая не перестает расти, женщина лишилась возможности жить полноценно

Источник материала: Tut.by

Многие женщины прибегают к увеличению груди, но даже не представляют, как ужасно, когда грудь растет бесконтрольно. Именно это случилось с Лам Пхраи Си Нуан, жительницей провинции Пхитсанулок в Таиланде. Грудь 46-летней женщины выросла до нездоровых размеров, а врачи не могут поставить точный диагноз, — пишет Daily Mail .

Лам Пхраи Си Нуан мучается от боли в шее, плечах и спине. Женщина может передвигаться только на костылях. Кроме того, она вынуждена носить тяжелую подвязку: кусок ткани поддерживает грудь, которая выросла до аномальных размеров.

Проблемы начались уже три года назад, но интенсивный рост молочных желез начался около 9 месяцев назад. Местные врачи впервые столкнулись с такой симптоматикой, поэтому до сих пор не могут поставить точный диагноз. Правда, они исключили возможность раковой опухоли и предположили, что имеют дело с крайне редкой генетической болезнью — гигантомастией.





В этом случае женщине может помочь маммопластика (во время этой операции удаляют лишнюю жировую или железистую ткани молочной железы, подтягивают кожу, уменьшают растянутые ареолы). Хирурги говорят, что это может уменьшить боль в спине, шее и плечах, а также избавить женщину от комплексов и дать ей возможность нормально спать, не задыхаясь под весом собственной груди.

Правда, Лам Пхраи Си Нуан боится, что не сможет расплатиться с клиникой, так как она и ее муж безработные.





Точные причины возникновения заболевания до сих пор не установлены, однако среди них медики называют повышенную чувствительность к женским гормонам, пролактину, эстрогену и прогестерону. Именно поэтому болезнь обычно проявляет себя либо в подростковом возрасте, либо после рождения ребенка.





Болезнь настолько редкая, что нет даже точной медицинской статистики о количестве таких случаев.