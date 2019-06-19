Караев назвал высоким уровень готовности органов внутренних дел к Евроиграм

Источник материала: Интерфакс

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявляет, что уровень готовности внутренних органов к II Европейским играм находится на высоком уровне.

"Готовность органов внутренних дел высокая. Но мы всегда должны придирчиво относиться к мерам, которые принимаем, и считать, что они недостаточны. Мы сами должны искать возможные риски и угрозы", – сказал Караев во время посещения объектов, задействованные в Евроиграх. Министра цитирует пресс-служба МВД.

Глава ведомства подчеркнул, что говорить о полной готовности было бы преждевременно. "На практике проблемы все равно появятся и покажут нам, что мы не предусмотрели и как сманеврировать силами и средствами, чтобы это улучшить. В целом, существенных изменений оперативной обстановки, связанных с Играми, не прогнозируется, для этого нет предпосылок", - добавил он.

Караев также заявил, что белорусская милиция предстанет перед иностранными гостями вежливой, корректной и, по возможности, незаметной.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград, а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. Соревнования пройдут в 15 видах спорта (23 дисциплинах), среди которых: акробатика, бокс, художественная гимнастика, легкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт и другие.

В торжественных мероприятиях и соревнованиях Европейских игр-2019 будет задействовано 13 площадок.

Специально к Играм для граждан 98 стран мира введен безвизовый режим с разными сроками пребывания. Гости могут въезжать в Беларусь через любые пункты пропуска.

Также в период работы II Европейских игр 2019 будет организовано 10 фан-зон в Минске, областных и районных городах Беларуси.

Решение о передаче Беларуси права на проведение вторых Европейских игр было принято 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Минске.

