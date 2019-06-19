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МТС поднимет тарифы на услуги сотовой связи на 4,3%
Источник материала: Tut.by
МТС
Стоимость тарифов меняется на основные услуги МТС: абонентскую плату по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильную передачу данных и прочее.
С новыми тарифами на услуги сотовой связи для
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Как говорится на сайте компании, «изменение обусловлено развитием инфраструктуры для повышения качества услуг».
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