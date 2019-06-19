МТС поднимет тарифы на услуги сотовой связи на 4,3%

Источник материала: Tut.by

МТС сообщил о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи на 4,3% к уровню текущих тарифов с 1 июля 2019 года. Как говорится на сайте компании, «изменение обусловлено развитием инфраструктуры для повышения качества услуг».





Стоимость тарифов меняется на основные услуги МТС: абонентскую плату по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильную передачу данных и прочее.

С новыми тарифами на услуги сотовой связи для физических и юридических лиц, а также с тарифами в роуминге и тарифами на фиксированный интернет можно ознакомиться на официальном сайте компании МТС, или позвонив по телефонам: (017) 237−98−98 или 0890.