«Священный огонь, который пришёл в Большой театр»: Валентин Елизарьев принял эстафету «Пламя мира»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» вышла на финишную прямую. Марафон предварил масштабные старты и стал символом спортивного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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20 июня «Пламя мира» продолжило путешествие по столице. Огонь побывал в Ботаническом саду.





Затем эстафету принял маэстро Валентин Елизарьев. Символ ярких побед побывал в зрительном зале Большого театра. Факел вынесли и на главную академическую сцену страны, где в этот момент шла репетиция оперы «Евгений Онегин».





К слову, в Большом тоже готовятся к марафону – только хореографическому. Он стартует уже в эту пятницу с премьеры Мариинского театра.





Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси:

Священный огонь, который пришел в Большой театр. Я думаю, что этот огонь очень многое сейчас дает каждому из работающих в театре и из присутствующих здесь. Ощущение праздника. Я думаю, что сейчас ощущение праздника у всей нашей страны.