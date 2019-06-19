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«Священный огонь, который пришёл в Большой театр»: Валентин Елизарьев принял эстафету «Пламя мира»

20.06.2019 17:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» вышла на финишную прямую. Марафон предварил масштабные старты и стал символом спортивного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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20 июня «Пламя мира» продолжило путешествие по столице. Огонь побывал в Ботаническом саду.

«Священный огонь, который пришёл в Большой театр»: Валентин Елизарьев принял эстафету «Пламя мира»

Затем эстафету принял маэстро Валентин Елизарьев. Символ ярких побед побывал в зрительном зале Большого театра. Факел вынесли и на главную академическую сцену страны, где в этот момент шла репетиция оперы «Евгений Онегин».

«Священный огонь, который пришёл в Большой театр»: Валентин Елизарьев принял эстафету «Пламя мира»

К слову, в Большом тоже готовятся к марафону – только хореографическому. Он стартует уже в эту пятницу с премьеры Мариинского театра.

«Священный огонь, который пришёл в Большой театр»: Валентин Елизарьев принял эстафету «Пламя мира»

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси:
Священный огонь, который пришел в Большой театр. Я думаю, что этот огонь очень многое сейчас дает каждому из работающих в театре и из присутствующих здесь. Ощущение праздника. Я думаю, что сейчас ощущение праздника у всей нашей страны.

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Люди в материале: Валентин Елизарьев
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» вышла на финишную прямую. Марафон предварил масштабные старты и стал символом спортивного форума, сообщили в программе...
 
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