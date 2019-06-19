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Вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов находится в реанимации с ножевыми ранениями
Источник материала: Интерфакс
Вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов с 18 июня находится в реанимации с тремя ножевыми ранениями, сообщает
Наумову сделали несколько операций, угроза жизни миновала, рассказали в издании.
Юрий Наумов, известный фанатам группы под псевдонимом Паскуда, один из вокалистов Neuro Dubel. В группу он пришёл в 1991 году, после смерти Александра Куллинковича Юрий стал единственным фронтменом групп Neuro Dubel и "Велосипедистов".
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Вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов с 18 июня находится в реанимации с тремя ножевыми ранениями, сообщает Еврорадио. Наумову сделали несколько операций, угроза жизни...
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