Источник материала: Интерфакс

Совет ЕС принял решение продлить до 23 июня 2020 года санкции против РФ за присоединение Крыма, говорится в пресс-релизе ЕС, обнародованном в четверг.

"20 июня 2019 года Совет продлил действие ограничительных мер, введенных в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года", - говорится в документе.

"Эти меры будут применяться к юридическим лицам ЕС и к компаниям, базирующимся в ЕС. Действие (санкций - ИФ) ограничено территорией Крыма и Севастополя", - отмечается в пресс-релизе.