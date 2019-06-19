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Совет ЕС на год продлил санкции против РФ за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя"
Источник материала: Интерфакс
Совет ЕС принял решение продлить до 23 июня 2020 года санкции против РФ за присоединение Крыма, говорится в пресс-релизе ЕС, обнародованном в четверг.
"20 июня 2019 года Совет продлил действие ограничительных мер, введенных в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года", - говорится в документе.
"Эти меры будут применяться к юридическим лицам ЕС и к компаниям, базирующимся в ЕС. Действие (санкций - ИФ) ограничено территорией Крыма и Севастополя", - отмечается в пресс-релизе.
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Совет ЕС принял решение продлить до 23 июня 2020 года санкции против РФ за присоединение Крыма, говорится в пресс-релизе ЕС, обнародованном в четверг. "20 июня 2019 года...
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