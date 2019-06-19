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Могерини ожидает единства лидеров стран ЕС по вопросам об Украине, Восточному партнерству
Источник материала: Интерфакс
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе обсудят в том числе ситуацию на Украине, минские соглашения и Восточное партнерство, сообщила в Брюсселе глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Будет возможность обсудить ситуацию на Украине, выполнение минских соглашений, Восточное партнерство и ряд других вопросов", - сказала она журналистам в преддверие саммита ЕС.
По ее словам, она ожидает "хороших результатов и единства по этим вопросам".
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Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе обсудят в том числе ситуацию на Украине, минские соглашения и Восточное партнерство, сообщила в Брюсселе глава европейской...
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