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Могерини ожидает единства лидеров стран ЕС по вопросам об Украине, Восточному партнерству

20.06.2019 17:21 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе обсудят в том числе ситуацию на Украине, минские соглашения и Восточное партнерство, сообщила в Брюсселе глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Будет возможность обсудить ситуацию на Украине, выполнение минских соглашений, Восточное партнерство и ряд других вопросов", - сказала она журналистам в преддверие саммита ЕС.

По ее словам, она ожидает "хороших результатов и единства по этим вопросам".

 
 
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Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе обсудят в том числе ситуацию на Украине, минские соглашения и Восточное партнерство, сообщила в Брюсселе глава европейской...
 
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