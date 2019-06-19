Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» пройдет на полигонах четырех государств

Источник материала: Ежедневник





«Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" будет проводиться на полигонах ЦВО, Казахстана, Киргизии и Таджикистана», - рассказал командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин в интервью «Российской газете».

По его словам, в том числе благодаря регулярным учениям и тренировкам войска округа готовы адекватно реагировать на все вызовы и угрозы, возникающие в Центрально-Азиатском регионе.

«Союзники России по СНГ понимают, что борьбу с терроризмом нужно вести сообща, поэтому регулярно проводят совместные учения и тренировки», - сообщил военачальник.

Он также отметил, что в настоящее время на Центрально-Азиатском стратегическом направлении сохраняется тенденция ухудшения военно-политической обстановки.

«В частности, ситуация в Афганистане продолжает деградировать. Это государство может стать новым прибежищем для террористических группировок, откуда они будут перемещаться по всему Евразийскому пространству. Это может послужить глобальным фактором дестабилизации. Ведь любое резкое изменение обстановки способно стремительно перерасти в вооруженный конфликт», - подчеркнул генерал-полковник.

Однако войска ЦВО в полной мере готовы защищать южные рубежи России и противостоять возможным террористическим угрозам, отметил Лапин.