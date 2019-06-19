ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» пройдет на полигонах четырех государств

20.06.2019 17:54 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» пройдет на полигонах четырех государств

«Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" будет проводиться на полигонах ЦВО, Казахстана, Киргизии и Таджикистана», - рассказал командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин в интервью «Российской газете».

По его словам, в том числе благодаря регулярным учениям и тренировкам войска округа готовы адекватно реагировать на все вызовы и угрозы, возникающие в Центрально-Азиатском регионе.

«Союзники России по СНГ понимают, что борьбу с терроризмом нужно вести сообща, поэтому регулярно проводят совместные учения и тренировки», - сообщил военачальник.

Он также отметил, что в настоящее время на Центрально-Азиатском стратегическом направлении сохраняется тенденция ухудшения военно-политической обстановки.

«В частности, ситуация в Афганистане продолжает деградировать. Это государство может стать новым прибежищем для террористических группировок, откуда они будут перемещаться по всему Евразийскому пространству. Это может послужить глобальным фактором дестабилизации. Ведь любое резкое изменение обстановки способно стремительно перерасти в вооруженный конфликт», - подчеркнул генерал-полковник.

Однако войска ЦВО в полной мере готовы защищать южные рубежи России и противостоять возможным террористическим угрозам, отметил Лапин.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" будет проводиться на полигонах ЦВО, Казахстана, Киргизии и Таджикистана», - рассказал командующий ЦВО...
 
Новости дня
Новости разные
 
МТС поднимет тарифы на услуги сотовой связи на 4,3%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика