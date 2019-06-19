Милиция во время II Европейских игр постарается быть незаметной

"Еврорадио" . Об этом, посещая спортивные объекты, рассказал новый министр внутренних дел Юрий Караев, передает





Все места проведения соревнований взяты милицией под круглосуточную охрану. Спортивную деревню, как наиболее важный объект, охраняют “наиболее подготовленные сотрудники ОВД и военнослужащие внутренних войск со всей страны”. Один из критериев отбора сюда — знание иностранного языка.





С 8:00 до 20:00 военнослужащие дежурят по периметру Спортивной деревни: три часа — на посту, три часа — отдых. У каждого есть вода во фляжке. Удастся ли им при этом остаться незаметными, как заявляет министр, покажут ближайшие дни.







