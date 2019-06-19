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Милиция во время II Европейских игр постарается быть незаметной
Источник материала: Партизан
Белорусская милиция во время II Европейских игр постарается быть с иностранными гражданами вежливой, корректной и, по возможности, незаметной.
Об этом, посещая спортивные объекты, рассказал новый министр внутренних дел Юрий Караев, передает
Все места проведения соревнований взяты милицией под круглосуточную охрану. Спортивную деревню, как наиболее важный объект, охраняют “наиболее подготовленные сотрудники ОВД и военнослужащие внутренних войск со всей страны”. Один из критериев отбора сюда — знание иностранного языка.
С 8:00 до 20:00 военнослужащие дежурят по периметру Спортивной деревни: три часа — на посту, три часа — отдых. У каждого есть вода во фляжке. Удастся ли им при этом остаться незаметными, как заявляет министр, покажут ближайшие дни.
“Готовность органов внутренних дел высокая. Но мы всегда должны придирчиво относиться к мерам, которые принимаем, и считать, что они недостаточны. Мы сами должны искать возможные риски и угрозы, — сказал Юрий Караев. — Поэтому говорить о полной готовности было бы преждевременно. На практике проблемы все равно появятся и покажут нам, что мы не предусмотрели, и как сманеврировать силами и средствами, чтобы это улучшить.
В целом, существенных изменений оперативной обстановки, связанных с Играми, не прогнозируется, для этого нет предпосылок”.
II Европейские игры пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня. Ожидается, что нашу страну посетят около 20 тысяч спортсменов и зрителей. Шесть тысяч из них будут проживать в Спортивной деревне на юго-западе Минска.
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Белорусская милиция во время II Европейских игр постарается быть с иностранными гражданами вежливой, корректной и, по возможности, незаметной.
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