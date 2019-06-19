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Мужчина, который пытался на спор переплыть Свислочь, все-таки умер

20.06.2019 17:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ночью 15 июня мужчина пытался переплыть на спор Свислочь возле Зыбицкой, но стал тонуть. Его спасли, но потом он все-таки умер. Эту информацию TUT.BY подтвердили в Следственном комитете.

Мужчину, который тонул в Свислочи, спас прохожий. Подоспели ему на помощь и сотрудники ОМОН, которые оказали первую помощь. На место вызвали скорую помощь, медики ввели пострадавшему адреналин. Пострадавшего госпитализировали.

Позже стало известно, что в больнице мужчина умер, ему было 45 лет.


— Мужчина умер на следующий день, 16 июня. Сейчас мы ожидаем результаты судебно-медицинской экспертизы. Проводим проверку по факту смерти, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Мужчина был пьян, когда решил переплыть Свислочь. Как сообщалось раньше, молодой человек в ту ночь отдыхал в одном из питейных заведений на улице Зыбицкой и поспорил с приятелями, что сможет переплыть реку. Однако силы не рассчитал и пошел ко дну.

 
 
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Ночью 15 июня мужчина пытался переплыть на спор Свислочь возле Зыбицкой, но стал тонуть. Его спасли, но потом он все-таки умер. Эту информацию TUT.BY подтвердили в...
 
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