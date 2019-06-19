Мужчина, который пытался на спор переплыть Свислочь, все-таки умер

Мужчину, который тонул в Свислочи, спас прохожий. Подоспели ему на помощь и сотрудники ОМОН, которые оказали первую помощь. На место вызвали скорую помощь, медики ввели пострадавшему адреналин. Пострадавшего госпитализировали.





Позже стало известно, что в больнице мужчина умер, ему было 45 лет.









— Мужчина умер на следующий день, 16 июня. Сейчас мы ожидаем результаты судебно-медицинской экспертизы. Проводим проверку по факту смерти, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.





Мужчина был пьян, когда решил переплыть Свислочь. Как сообщалось раньше, молодой человек в ту ночь отдыхал в одном из питейных заведений на улице Зыбицкой и поспорил с приятелями, что сможет переплыть реку. Однако силы не рассчитал и пошел ко дну.