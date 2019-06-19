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Eurosport выпустил сюжет об Европейский играх: Там все очень круто
Источник материала: Партизан
Телеканал Eurosport выпустил репортаж о последних приготовлениях к старту II Европейских игр.
В сюжете рассказывают о тренировках ведущих белорусских атлетов, IT-решениях и безвизовом режиме для гостей, сообщает
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Телеканал Eurosport выпустил репортаж о последних приготовлениях к старту II Европейских игр.
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