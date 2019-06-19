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Вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов в реанимации, на него напали
Источник материала: Партизан
Вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов находится в реанимации. Как стало известно
Юрий Наумов / Еврорадио
Наумову сделали несколько операций, угроза жизни миновала.
Юрий Наумов, известный фанатам группы как Паскуда, один из вокалистов Neuro Dubel. 28 июня ему исполнится 47 лет. В Neuro Dubel он пришёл в 1991 году. После смерти лидера группы Александра Куллинковича Юрий стал единственным фронтменом групп Neuro Dubel и "Велосипедистов".
23 июня Neuro Dubel должен выступить на фестивале "Купальскае кола". Вероятно, концерт группы не состоится.
На прошлой неделе Еврорадио сообщало, что в коме находится гитарист "Ляписа Трубецкого" Руслан Владыко. Музыкант открыл глаза, но его состояние продолжает быть тяжёлым.
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Вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов находится в реанимации. Как стало известно Еврорадио, в больницу он попал 18 июня с тремя ножевыми ранениями.
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