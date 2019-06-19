Вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов в реанимации, на него напали

Юрий Наумов / Еврорадио





Наумову сделали несколько операций, угроза жизни миновала.





Юрий Наумов, известный фанатам группы как Паскуда, один из вокалистов Neuro Dubel. 28 июня ему исполнится 47 лет. В Neuro Dubel он пришёл в 1991 году. После смерти лидера группы Александра Куллинковича Юрий стал единственным фронтменом групп Neuro Dubel и "Велосипедистов".





23 июня Neuro Dubel должен выступить на фестивале "Купальскае кола". Вероятно, концерт группы не состоится.





На прошлой неделе Еврорадио сообщало, что в коме находится гитарист "Ляписа Трубецкого" Руслан Владыко. Музыкант открыл глаза, но его состояние продолжает быть тяжёлым.