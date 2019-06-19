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Вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов в реанимации, на него напали

20.06.2019 17:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов находится в реанимации. Как стало известно Еврорадио, в больницу он попал 18 июня с тремя ножевыми ранениями.


Юрий Наумов / Еврорадио

Наумову сделали несколько операций, угроза жизни миновала.

Юрий Наумов, известный фанатам группы как Паскуда, один из вокалистов Neuro Dubel. 28 июня ему исполнится 47 лет. В Neuro Dubel он пришёл в 1991 году. После смерти лидера группы Александра Куллинковича Юрий стал единственным фронтменом групп Neuro Dubel и "Велосипедистов".

23 июня Neuro Dubel должен выступить на фестивале "Купальскае кола". Вероятно, концерт группы не состоится.

На прошлой неделе Еврорадио сообщало, что в коме находится гитарист "Ляписа Трубецкого" Руслан Владыко. Музыкант открыл глаза, но его состояние продолжает быть тяжёлым.

 
 
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Вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов находится в реанимации. Как стало известно Еврорадио, в больницу он попал 18 июня с тремя ножевыми ранениями.
 
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