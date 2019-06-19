Эффективность деятельности облпотребобщества проанализировали на коллегии Комитета госконтроля области

Источник материала: Вороновская газета





В работе коллегии приняли участие первый заместитель председателя Правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский и первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук.

– На уровне Главы государства, Правительства уделяется огромное внимание деятельности потребительской кооперации, она несет в том числе и социальную нагрузку по обеспечению сельского населения услугами в сфере торговли, общественного питания, занимается закупкой и сбытом сельскохозяйственной продукции, сбором вторичных материальных ресурсов, – отметил председатель Комитета госконтроля Гродненской области Анатолий Дорожко. – Не случайно внимание к деятельности значимого для населения региона областного потребительского общества. В истекшем году проведена проверка, результаты которой и стали предметом обсуждения на заседании коллегии КГК области.







В последние годы доля облпотребобщества в розничном товарообороте области снижается. Если в 2015 году она составляла более 10 процентов, в 2018 году – 7,6 процента, то в текущем году снизилась почти до 6 процентов. За последние пять лет в области закрыто 375 торговых объектов потребкооперации, из которых порядка 30 процентов в сельской местности. Сдавало облпотребобщество позиции и в традиционном для себя виде деятельности – обслуживании автомагазинами. В ряде районов появились автомагазины крупного сетевика. Не всегда облпотребобщество может конкурировать с крупными торговыми сетями в уровне цен, несмотря на ежемесячное проведение акций. Деятельность по осуществлению розничной торговли убыточна. При этом прибыльными остаются отрасли заготовок и производства промышленной продукции. Об этом на коллегии рассказала начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК области Наталия Жур.

В результате проведенных проверочных мероприятий, в том числе с участием областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, были выявлены некоторые нарушения правил торговли, реализация недоброкачественных продуктов питания. Проверкой было охвачено более ста магазинов. В ряде случаев были выданы предписания о приостановлении реализации или производства товаров, снятии с прилавков некачественных продуктов.

Как отмечалось на коллегии КГК области, понесут наказание должностные лица, допустившие нарушения, а также субъекты хозяйствования. К административной ответственности уже привлечено 130 человек.





Признав справедливо прозвучавшую критику в адрес потребкооперации области, Александр Скрундевский подчеркнул:

– Большинство выявленных нарушений не требовали больших финансовых затрат, это просто человеческий фактор и недоработки на местах либо недостаточный контроль. Организация в силах навести порядок, и таких фактов впредь не должно быть ни на одном объекте. Все нарушения рассмотрены, виновные привлечены к ответственности. Соответствующая оценка действиям должностных лиц будет дана на заседании Правления Белкоопсоюза, будут выработаны дополнительные меры по недопущению подобных фактов в будущем.

При этом первый заместитель председателя Правления Белкоопсоюза отметил, что Гродненское облпотребобщество за последние два года сработало с прибылью, обеспечена эффективная работа и в этом году. Стабилизируется расчетно-платежная дисциплина. Это позволило гродненцам повысить свой рейтинг, поднявшись с пятого на третье место среди организаций потребкооперации республики. Опыт Гродненской области по созданию потребительского общества, объединившего в одной структуре все районные организации, сегодня перенимают другие области. Централизация товарных и финансовых потоков, более приемлемые условия работы с поставщиками позволят более успешно конкурировать на рынке.





Подводя итог, Анатолий Дорожко еще раз подчеркнул, что потребитель голосует рублем. Ему нужна качественная продукция. Тем более потребкооперация обслуживает сельчан, которые заслужили самого внимательного отношения к себе.

Ирина АНИКЕВИЧ

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/