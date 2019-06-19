Проект, разработанный командой из Лиды, стал партнером II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета





ZippyBus – это первый белорусский проект расписания общественного транспорта, который представлен сразу на трех ведущих платформах – Web, Android и iOS, пишет «Лідская газета».

Разработан он командой разработчиков из Лиды – Дмитрием Прокорымом, Вадимом Николаевым и Денисом Холевинским. В данный момент удобным сервисом пользуются жители двенадцати городов, однако географию проекта создатели постоянно расширяют, а также популяризируют свой продукт.

– В рамках сотрудничества с Дирекцией II Европейских игр информация о сервисе ZippyBus размещена в гиде для зрителей, – рассказывает один из разработчиков Вадим Николаев. – Именно ZippyBus рекомендуется как простой и удобный сервис расписания общественного транспорта в Минске и других городах Беларуси. Партнерские отношения позволяют рассказать пользователям о предстоящем самом масштабном в Европе спортивном событии 2019 года – II Европейских Играх, тем самым отождествляя бренд ZippyBus с развитием и продвижением олимпийских принципов и видов спорта.

lidanews.by