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Проект, разработанный командой из Лиды, стал партнером II Европейских игр

20.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Проект, разработанный командой из Лиды, стал партнером II Европейских игр

ZippyBus – это первый белорусский проект расписания общественного транспорта, который представлен сразу на трех ведущих платформах – Web, Android и iOS, пишет «Лідская газета». 

Разработан он командой разработчиков из Лиды – Дмитрием Прокорымом, Вадимом Николаевым и Денисом Холевинским. В данный момент удобным сервисом пользуются жители двенадцати городов, однако географию проекта создатели постоянно расширяют, а также популяризируют свой продукт.

– В рамках сотрудничества с Дирекцией II Европейских игр информация о сервисе ZippyBus размещена в гиде для зрителей, – рассказывает один из разработчиков Вадим Николаев. – Именно ZippyBus рекомендуется как простой и удобный сервис расписания общественного транспорта в Минске и других городах Беларуси. Партнерские отношения позволяют рассказать пользователям о предстоящем самом масштабном в Европе спортивном событии 2019 года – II Европейских Играх, тем самым отождествляя бренд ZippyBus с развитием и продвижением олимпийских принципов и видов спорта.

#подготовка евроигры
lidanews.by
 
Теги: Минск
 
 
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ZippyBus – это первый белорусский проект расписания общественного транспорта, который представлен сразу на трех ведущих платформах – Web, Android и iOS, пишет «Лідская...
 
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