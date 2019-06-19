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Одноклассники запустили рейтинг фотографий пользователей

20.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В социальной сети Одноклассники появился новый сервис, с помощью которого пользователи могут посмотреть самые популярные фотографии своего профиля и друзей.

Сервис «Лучшие фото» поможет пользователям вспомнить яркие моменты своей жизни и поделиться ими с близкими, а авторы в ОК смогут по рейтингу фотографий понять, какой контент больше всего нравится их подписчикам.

Сегодня раздел с лучшими фотографиями появился у всех пользователей в сервисе «Фото» в десктопной версии ОК. В нем можно просмотреть как самые популярные снимки с 2015 года, так и лучшие фото среди загруженных недавно, за последние три месяца. Фотографии сортируются по количеству отметок «Класс!».



Новый сервис позволит не только просмотреть свои популярные фото и снимки друзей, но и станет удобным инструментом для авторов в ОК. С помощью него можно узнать, какие фотографии вызывают наибольший отклик у подписчиков. Одними из первых доступ к сервису получили телеведущие Регина Тодоренко и Жанна Бадоева. К примеру, у подписчиков Тодоренко пользуются спросом портреты телеведущей и ее селфи с Владом Топаловым, а подписчики Жанны Бадоевой ставят сотни отметок «Класс!» ярким снимкам телеведущей и ее питомцев.

Приватность сервиса «Лучшие фото» идентична тем настройкам, которые выставлены в профиле. Например, если альбомы пользователя открыты для общего доступа, его лучшие фото смогут увидеть все пользователи соцсети. Рейтинг самых популярных фотографий обновляется раз в три дня для загруженных недавно снимков и раз в неделю для основной вкладки со всеми фотографиями.

Сервис «Фото» активно развивается в Одноклассниках. Недавно в ОК появилась возможность прикреплять стикеры к фотографиям перед публикацией. Еще одно обновление — возможность превращать фотографии профиля в картинки, похожие на эмодзи. Благодаря новым функциям пользователи могут не просто делиться с друзьями и близкими памятными снимками, но и дополнять их яркими эмоциями и изображениями.



 
 
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В социальной сети Одноклассники появился новый сервис, с помощью которого пользователи могут посмотреть самые популярные фотографии своего...
 
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