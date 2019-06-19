Власти обещают поднять «слабые» пенсии. Но есть нюанс, который может помешать это сделать

Источник материала: Tut.by

Одной из основных задач, которая стоит перед Минтруда, — довести соотношения средней пенсии по возрасту и средней зарплаты до уровня 40%. Об этом заявил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции по вопросам пенсионного обеспечения на сайте Минтруда. Но будут ли еще в этом году поднимать выплаты пенсионерам — вопрос открытый.

Напомним, власти не первый год планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— В январе — апреле 2019 года это соотношение (средней пенсии к зарплате. — Прим.ред.) составило 38,3%, отметил Валерий Ковальков. — С мая этого года произведен перерасчет трудовых пенсий. В результате перерасчета средний размер пенсии по возрасту увеличился на 6,3%. Параметры и сроки проведения до конца года перерасчета пенсий будут зависеть от сценария развития экономики.

Другими словами, планы по повышению пенсий зависят от того, как сработает экономика.

В апреле средняя пенсия составляла 35,6% от средней зарплаты по стране.

За 2018 год трижды повышали трудовые пенсии — с 1 ноября , 1 августа и 1 мая . Но это не позволило поднять пенсии до 40% от средней зарплаты. Так, в декабре прошлого года средний размер назначенных пенсий составил 381,2 рубля — 34,2% от средней зарплаты по стране.

Напомним, 19 апреля Александр Лукашенко в своем послании к народу и парламенту заявил , что средние пенсии по возрасту белорусов нужно поднять до 50% от средней зарплаты по стране. При этом данное соотношение не должно быть ниже 40%. По расчетам FINANCE.TUT.BY, если бы пенсии по возрасту подняли сейчас до 50% от средней зарплаты , то выплаты пенсионерам составили бы около 537 рублей.

Ранее Александр Лукашенко во время «Большого разговора» 1 марта, отвечая на вопрос о пенсиях белорусов, заявил :

«Каждый, конечно, по-разному живет и пенсии получает. Но пенсия слабая. <…> Наверное, кто-то в Украине и России хорошую пенсию получает, но скажите: что, пенсионерам в России хватает? Да нет. Те же проблемы, наверное. Последние исследования говорят, что до 70% пенсионеров недовольны, так и у нас. Конечно, малые пенсии. Будем думать, такая проблема в повестке дня стоит».