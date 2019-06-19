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Власти обещают поднять «слабые» пенсии. Но есть нюанс, который может помешать это сделать
Источник материала: Tut.by
Одной из основных задач, которая стоит перед Минтруда, — довести соотношения средней пенсии по возрасту и средней зарплаты до уровня 40%. Об этом заявил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время
Напомним, власти не первый год планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала
— В январе — апреле 2019 года это соотношение (средней пенсии к зарплате. — Прим.ред.) составило 38,3%, отметил Валерий Ковальков. — С мая этого года произведен
Другими словами, планы по повышению пенсий зависят от того, как сработает экономика.
В апреле средняя пенсия составляла 35,6% от средней зарплаты по стране.
За 2018 год трижды повышали трудовые пенсии — с
Напомним, 19 апреля Александр Лукашенко в своем послании к народу и парламенту
Ранее Александр Лукашенко во время «Большого разговора» 1 марта, отвечая на вопрос о пенсиях белорусов,
«Каждый, конечно, по-разному живет и пенсии получает. Но пенсия слабая. <…> Наверное, кто-то в Украине и России хорошую пенсию получает, но скажите: что, пенсионерам в России хватает? Да нет. Те же проблемы, наверное. Последние исследования говорят, что до 70% пенсионеров недовольны, так и у нас. Конечно, малые пенсии. Будем думать, такая проблема в повестке дня стоит».
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Параметры и сроки проведения до конца года перерасчета пенсий будут зависеть от сценария развития экономики, заявляют в Минтруда.
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