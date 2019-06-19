Как избежать последствий жары? Ситуация - под контролем главы Солигорского района Олега ПОСКРОБКО.
Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС
Солигорский ГРОЧС информирует: по состоянию на 14 июня 2019 года на территории Республики Беларусь установилась жаркая и сухая погода. Максимальная температура воздуха составила +34 С. В ближайшие дни существенных изменений погодных условий не прогнозируется.
В республике зарегистрировано 2308 пожаров в природных экосистемах (334 – лесных пожаров, 127 – торфяных, 1847 – загораний травы и кустарников). На водных объектах страны утонуло 110 человек (из них 13 несовершеннолетних).
Справочно: 12.06.2019 в 15.40 из Краснодворского водоема спасателями ОСВОД был извлечен утонувший мужчина, 1966 г.р. Причина: купание в состоянии алкогольного опьянения.
С целью недопущения роста пострадавших от тепловых ударов граждан и гибели людей на воде, недопущения пожаров в экосистемах организован круглосуточный мониторинг складывающейся обстановки с принятием мер по недопущению и ликвидации возможных последствий опасных природных явлений.
Так, 15 июня был проведен мониторинг Солигорского водохранилица. Председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Поскробко, начальник отдела по ЧС Владимир Ефанков, а также начальник спасательной станции ОСВОД Андрей Мисько патрулировали данную акваторию.
С отдыхающими гражданами были проведены разъяснительные беседы на тему безопасного купания, поведения в условиях жаркой погоды, а также использования моторных лодок на Солигорском водохранилище, к слову, это ЗАПРЕЩЕНО!
Уважаемые граждане! Солигорский ГРОЧС напоминает универсальные рекомендации:
— по возможности меньше находитесь на солнце, пейте как можно больше жидкости, не занимайтесь активным спортом. Помните, что солнце наиболее активно с 12:00 до 16:00. Используйте легкую закрытую одежду и солнцезащитные кремы.
— ограничьте поездки на автомобиле: в таких экстремальных условиях очень сложно сохранять внимание и бдительность. Ни в коем случае даже на короткое время не оставляйте в машине детей или животных.
Также спасатели напоминают о том, что в преобладающем большинстве районов Минской области введен запрет на посещение леса в том числе и в Солигорском районе. Особенно в такую жару 9 из 10 пожаров в экосистемах происходят по вине человека. Не бросайте окурки вдоль дорог, помните, что стеклянные бутылки, осколки стекла также могут стать причиной загорания. Много для беды не надо, а ответственность нести придется серьезную: до 25 базовых за нарушение запрета на посещение, до 50 – если за нарушением запрета на посещение последовал пожар.
Интерактивную карту с подробной информацией смотрите на сайте 112.by. Там же можно найти подробные рекомендации в различных экстремальных ситуациях: сильный ветер, гроза и град.
Берегите себя и своих близких!
Отдел новостей«СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.