Как избежать последствий жары? Ситуация — под контролем главы Солигорского района Олега ПОСКРОБКО.

Уважаемые граждане! Солигорский ГРОЧС напоминает универсальные рекомендации:



— по возможности меньше находитесь на солнце, пейте как можно больше жидкости, не занимайтесь активным спортом. Помните, что солнце наиболее активно с 12:00 до 16:00. Используйте легкую закрытую одежду и солнцезащитные кремы.



— ограничьте поездки на автомобиле: в таких экстремальных условиях очень сложно сохранять внимание и бдительность. Ни в коем случае даже на короткое время не оставляйте в машине детей или животных.



Также спасатели напоминают о том, что в преобладающем большинстве районов Минской области введен запрет на посещение леса в том числе и в Солигорском районе. Особенно в такую жару 9 из 10 пожаров в экосистемах происходят по вине человека. Не бросайте окурки вдоль дорог, помните, что стеклянные бутылки, осколки стекла также могут стать причиной загорания. Много для беды не надо, а ответственность нести придется серьезную: до 25 базовых за нарушение запрета на посещение, до 50 – если за нарушением запрета на посещение последовал пожар.

