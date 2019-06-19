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В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.
20.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
14 июня 2019 22:14 4986
В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.
14 июня текущего года в театральном зале ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» состоялся праздничный вечер, посвященный Дню медицинских работников, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня.
Труд медицинских работников — это высокое служение во имя и на благо людей. И врачи, и медсестры достойно, со всей ответственностью охраняют величайшие ценности, дарованные человеку, — жизнь и здоровье.
В мероприятии приняли участие председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Григорьевич ПОСКРОБКО и председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева.
По традиции лучшим работникам отрасли, которые внесли значительный вклад в развитие здравоохранения, внедрили в практическую деятельность современные технологии оказания медицинской помощи, вручили Почетные грамоты и благодарности Солигорского районного исполнительного комитета и Совета депутатов. Своих активистов отметило наградами и областное объединение профсоюзов.
В этот вечер поздравления прозвучали и главного врача УЗ «Солигорская центральная районная больница» Ольги Викторовны Белоус. В торжественной обстановке были дипломами, благодарностями и ценными подарками были отмечены лучшие работники этой нелёгкой профессии.
Слова признательности в адрес медицинских работников от имени благодарных земляков прозвучали от гостей праздника -руководителей и работников предприятий и организаций нашего города.
Наградами медицинских работников, которые находятся на заслуженном отдыхе, отметила председатель районной Совета ветеранов Галина Петрашко.
Праздничное настроение создавали творческие коллективы города и сольные исполнители. Настоящим подарком для всех присутствующих стало выступление легендарной белорусской группы «ТЯНИ — ТОЛКАЙ».
Безусловно, все сказанные слова и волнующие моменты оставили свой след в душе у каждого, а, главное, подняли настроение и стали стимулом для дальнейшей работы.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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14 июня 2019 22:14 4986 В Солигорске отметили День медицинских работников....
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