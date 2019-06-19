Источник материала: Soligorsk News



В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий.

14 июня текущего года в театральном зале ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» состоялся праздничный вечер, посвященный Дню медицинских работников, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня.



В этот день собрались представители здравоохранения Солигорщины, а также ветераны труда. В уютном зале Дворца культуры царила атмосфера настоящего праздника.



Труд медицинских работников — это высокое служение во имя и на благо людей. И врачи, и медсестры достойно, со всей ответственностью охраняют величайшие ценности, дарованные человеку, — жизнь и здоровье.





















В мероприятии приняли участие председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Григорьевич ПОСКРОБКО и председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева.



Олег Григорьевич и Алла Васильевна обратились к медработникам и ветеранам отрасли с такими словами:



— Вашим рукам доверено самое ценное — жизнь и здоровье солигорчан. Поэтому развитие здравоохранения всегда было и остается одной из приоритетных социальных задач, стоящих перед руководством города и республики. У вас непростая миссия — постоянно находиться в готовности прийти на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Учреждения здравоохранения города Солигорска в последние годы значительно укрепили свою техническую оснащенность. Для оказания своевременной и доступной медицинской помощи есть все необходимое.



Благодарим вас за благородный труд, высокий профессионализм, терпение и сострадание. Низкий вам поклон!».











По традиции лучшим работникам отрасли, которые внесли значительный вклад в развитие здравоохранения, внедрили в практическую деятельность современные технологии оказания медицинской помощи, вручили Почетные грамоты и благодарности Солигорского районного исполнительного комитета и Совета депутатов. Своих активистов отметило наградами и областное объединение профсоюзов.









В этот вечер поздравления прозвучали и главного врача УЗ «Солигорская центральная районная больница» Ольги Викторовны Белоус. В торжественной обстановке были дипломами, благодарностями и ценными подарками были отмечены лучшие работники этой нелёгкой профессии.





































Слова признательности в адрес медицинских работников от имени благодарных земляков прозвучали от гостей праздника -руководителей и работников предприятий и организаций нашего города.

















Наградами медицинских работников, которые находятся на заслуженном отдыхе, отметила председатель районной Совета ветеранов Галина Петрашко.





Праздничное настроение создавали творческие коллективы города и сольные исполнители. Настоящим подарком для всех присутствующих стало выступление легендарной белорусской группы «ТЯНИ — ТОЛКАЙ».



Закончился торжественный вечер праздничной дискотекой от дискоклуба «Импульс» Дворца культуры г. Солигорска.



Безусловно, все сказанные слова и волнующие моменты оставили свой след в душе у каждого, а, главное, подняли настроение и стали стимулом для дальнейшей работы.

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