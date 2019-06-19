ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.

20.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


14 июня 2019 22:14 4986

В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий.

14 июня текущего года в театральном зале ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» состоялся праздничный вечер, посвященный Дню медицинских работников, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня.

В этот день собрались представители здравоохранения Солигорщины, а также ветераны труда. В уютном зале Дворца культуры царила атмосфера настоящего праздника.

В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.

Труд медицинских работников — это высокое служение во имя и на благо людей. И врачи, и медсестры достойно, со всей ответственностью охраняют величайшие ценности, дарованные человеку, — жизнь и здоровье.

В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.
В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.
В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.
В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.
В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.

В мероприятии приняли участие председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Григорьевич ПОСКРОБКО и председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева.

Олег Григорьевич и Алла Васильевна обратились к медработникам и ветеранам отрасли с такими словами:

— Вашим рукам доверено самое ценное — жизнь и здоровье солигорчан. Поэтому развитие здравоохранения всегда было и остается одной из приоритетных социальных задач, стоящих перед руководством города и республики. У вас непростая миссия — постоянно находиться в готовности прийти на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Учреждения здравоохранения города Солигорска в последние годы значительно укрепили свою техническую оснащенность. Для оказания своевременной и доступной медицинской помощи есть все необходимое.

Благодарим вас за благородный труд, высокий профессионализм, терпение и сострадание. Низкий вам поклон!».

В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.
В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.

По традиции лучшим работникам отрасли, которые внесли значительный вклад в развитие здравоохранения, внедрили в практическую деятельность современные технологии оказания медицинской помощи, вручили Почетные грамоты и благодарности Солигорского районного исполнительного комитета и Совета депутатов. Своих активистов отметило наградами и областное объединение профсоюзов.

В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.
В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.

В этот вечер поздравления прозвучали и главного врача УЗ «Солигорская центральная районная больница» Ольги Викторовны Белоус. В торжественной обстановке были дипломами, благодарностями и ценными подарками были отмечены лучшие работники этой нелёгкой профессии.

В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.
В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.
В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.
В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.
В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.
В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.
В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.
В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.
В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.

Слова признательности в адрес медицинских работников от имени благодарных земляков прозвучали от гостей праздника -руководителей и работников предприятий и организаций нашего города.

В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.
В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.
В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.
В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.

Наградами медицинских работников, которые находятся на заслуженном отдыхе, отметила председатель районной Совета ветеранов Галина Петрашко.

В Солигорске отметили День медицинских работников. Фоторепортаж.

Праздничное настроение создавали творческие коллективы города и сольные исполнители. Настоящим подарком для всех присутствующих стало выступление легендарной белорусской группы «ТЯНИ — ТОЛКАЙ».

Закончился торжественный вечер праздничной дискотекой от дискоклуба «Импульс» Дворца культуры г. Солигорска.

Безусловно, все сказанные слова и волнующие моменты оставили свой след в душе у каждого, а, главное, подняли настроение и стали стимулом для дальнейшей работы.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 июня 2019 22:14 4986 В Солигорске отметили День медицинских работников....
 
Новости дня
Новости разные
 
Одноклассники запустили рейтинг фотографий пользователей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика