Пестрый мир, не слишком ли ты пестр?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Один из лучших фильмов советской эпохи «Цирк» был снят Александровым после командировки в Штаты и по голливудским лекалам, однако стал не просто блокбастером, а выдающимся произведением. И уникальным. Александрову удалось то, что никому и никогда больше не удавалось – он снял успешную комедию, не критикующую, а воспевающую власть.

Во многом потому, что власть тогда была советской. Зритель улыбался, смеялся, хохотал, хватал себя за коленки – и при этом все больше и больше гордился своей страной! Юмор тогда воспринимался им не как «фига в кармане», а как помощник в строительстве светлого будущего…

Прошло много времени! Сменилось почти все. Казалось бы, мы живем в совсем другую эпоху, но почему же сейчас многие мысли, идеи, фразы из того черно-белого кино оказываются поистине пророческими? Я уж не говорю про «широка страна моя родная, много в ней полей, лесов и рек»… Собственно, что это такое? Счастье от единства и дружбы народов, всех простых людей. Счастье от того, что огромные наши просторы – это поле нашей деятельности, поле нашей большой работы. А еще огромные географические просторы – это и наша защита, гарантия нашей суверенности. Представьте, если б страна наша тогда протянулась бы не девять тысяч километров, а всего лишь на шестьсот – тогда Гитлер отобрал ее у нас всего за две недели блицкрига. И проскочил бы дальше сквозь чересполосицу мелких государств, как он это сделал ранее в «лоскутной» Европе.

На чужой каравай рот не разевай!

А если каравай огромный, так любой завистливый рот и вовсе порвется! – вот какая мысль звучит в этой песне. От того и дышалось тогда советскому человеку по-настоящему вольно…

Но пророчества в «Цирке» мелькают и сквозь проходные фразы, даже сквозь шутки. Помните, как директор цирка в блистательном исполнении Володина говорит такую прибаутку: «В нашей стране любят всех ребятишек. Рожайте себе на здоровье, сколько хотите: чёрненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовых в полосочку, хоть серых в яблочках, пожалуйста».

Кому-то эта фраза сейчас покажется до смешного наивной. Мол, знал бы ты, дедуля, что сейчас творится… А она и есть смешная, но только не наивная – она указывает нам на наши сегодняшние проблемы. Разве не так?

Ведь широкие просторы – да, и любые другие, у кого какие остались – должны быть густо заселены. Хотя бы для того, чтобы их у вас не отобрали!

Точка невозврата в воспроизведении самих себя

ООН опубликовала на днях доклад о демографических перспективах цивилизации. Он так и называется: «Перспективы мирового населения 2019: основное». Вас не настораживает слово «основное»? Между тем, очередные умные люди этим словом хотят предупредить: «Вот, чем мы должны срочно заняться, если хотим выжить, а не новомодными «проблемами» типа «третьего пола», «феминизма», «потепления климата», «вегетарианства» и «юнисекса»!» Основной вывод доклада – к 2050 году человечество может пройти точку невозврата в воспроизведении самого себя. А многие народы ее уже прошли!

То, что нам грозят перенаселением планеты и тем, что «кушать и пить скоро будет нечего, ибо мы все выпьем и съедим» – это мантры. И способ пропаганды бездетности, гомосексуализма и гедонизма отчаяния. Сельскохозяйственная наука сейчас как раз на грани открытия «скатерти-самобранки», способной прокормить 20 миллиардов людей. И, кстати, потепление климата тому в помощь – если останется в умеренных масштабах. Но тут можно надеяться на матушку-природу, а вот надеться на человека, задумавшего изменить свою сексуальность и семейное поведение, – вряд ли…

Но если вы думаете, что я про домострой и прочее, то я готов вас разочаровать. Меня ООНовский доклад натолкнул на глобальные и чисто политические мысли. Во-первых, приведенные там цифры меня не пугают – я давно, с 70-х и 80-х годов читаю такие доклады, и цифры прироста населения там приводились еще более «страшные». Меня беспокоит скрытая часть этого абсолютного роста – его внутренняя структура. За тридцать лет она не изменилась: драйвером, как сейчас говорят, деторождения по-прежнему остается Африка и Азия, а аутсайдером – Европа. Проще говоря, пока бедные размножаются, сытые вымирают.

А это значит, что призыв директора советского цирка рожать всяких детей и в любых количествах, прозвучавший в 30-х годах прошлого столетия, должен был лечь на материальную основу выравнивания экономических уровней всех континентов и стран. Тогда бы и рождаемость сбалансировалась и выровнялась – что в Европе, что в Африке, что в Азии и Америке. И это, кстати, привело бы к смягчению расовых, этнических и прочих конфликтов… Но этого за сто лет так и не произошло! Наоборот, разрыв в доходах между бедными и богатыми странами, как и между людьми, только возрос, а при глобальной демократии и коммуникации это неизбежно привело к миграционному кризису. Ибо одни страны стареют, и в них некому работать, а другие молодеют и в них негде работать.

Такая структура мирового сообщества неизбежно ведет к глобальной войне. Она напоминает атомную бомбу, в которой уже запущена цепная реакция, но еще не достигнута критическая масса для мгновенного взрыва.

Это вам не физика!

Некоторые наивно полагают, что процесс миграции можно регулировать, как у вас дома в ванне – с помощью двух кранов горячей и холодной воды. Нет, у миграции другая «физика», и подчиняется она теории экономической относительности. До сих пор соотношение между богатыми и бедными странами поддерживалось с помощью технического преимущества первых. Но это преимущество, как и любое производство, должны поддерживать люди, а вот их-то и не стало хватать… И рано или поздно бедные страны воспользуются своим неоспоримым преимуществом – демографическим.

Как это произойдет? Богатые страны не станут сдаваться без боя – это один путь. А могут и сдаться, по собственной воле приглашая к себе мигрантов – это другой путь. Но оба эти пути ведут к одному и тому же результату – исчезновению богатых стран.

Избежать этой однозначности можно было в 30-х годах прошлого столетия, прислушавшись к словам директора советского цирка и помогая отсталым странам развивать свои национальные экономики, а, значит, и кормить своих «хоть в полосочку, хоть в яблоках» детей. Можно было и в 70-х годах, когда та же ООН решением Генеральной ассамблеи обязала бывшие метрополии перечислять бывшим колониям 2% своего нынешнего ВВП. Тогда бы все страны и континенты остались в своих границах и со своими детьми. Которые общались бы мирно и весело лишь на международных слетах и конференциях, а не в ближайшей подворотне и с ножичком в руке…

Но такое урегулирование могло произойти только в другой жизни, то есть не при капитализме. Вообразить же, что капиталисты будут добровольно отдавать 2 процента своих доходов каким-то темнокожим «братьям» было верхом наивности рыцарей Круглого зала в ООН. И вот спустя всего 10 лет «блэкбразерс» приехали за этими процентами сами и теперь добывают их, как могут, на мостовых некогда недосягаемых для них Лондона, Парижа, Рима, Берлина и так далее…

Вот именно, далее! Эта статья написана для людей, взрослых и ответственных, которые умеют не проспать опасность. Помните, как тот же Володин в том же «Цирке» пел:

«Спят медведи и слоны,

Дяди спят и тети.

Все в округе

Спать должны…

Но не на работе!»

Какие замечательные фильмы снимали в советское время!

Вадим ЕЛФИМОВ, «НК».