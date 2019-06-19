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Солигорчанка выиграла 100 000 рублей, просто сходив в магазин

20.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Солигорчанка выиграла 100 000 рублей, просто сходив в магазин

Для Ольги Прокопович из Солигорска Минской области выигрыш стал настоящим спасением - удача нашла ее в достаточно сложный период жизни.

- Мне очень нужны были деньги, только об этом и думала, - смущаясь, признается она. - Не зря говорят: если сильно чего-то хотеть, это сбывается!

Чтобы обеспечить себя и младшего сына, хрупкая женщина трудится на тяжелой работе - машинистом конвейера. Не удивительно, что новость о выигрыше крупной суммы стала для солигорчанки огромной радостью.

- Я с самого начала играю, хожу только в "Евроопт" практически. Правда, до этого мне везло только на мелкие выигрыши, - делится своей историей Ольга. - А в этот вторник решила первый раз за все время посмотреть розыгрыш в прямом эфире. Мою посуду и вдруг слышу в претендентах свою фамилию. Начала просить в мыслях изо всех сил, чтобы выиграть. И - победа! До сих пор не верится. Неужели мне хоть раз в жизни повезло?

Как распорядиться выигранной суммой, победительница решила сразу.

- Квартира есть, но куча долгов и нигде никогда не была. Через пару дней отпуск, думаю, куда бы мне хоть раз в жизни съездить. Мечтаю о Грузии. Еще ремонт сделаю в квартире, много-много лет не могла себе это позволить. И сыновья растут, им деньги тоже могут понадобиться. Да и в целом намного уверенней себя в жизни можно почувствовать с такой суммой, - делится планами Ольга Прокопович.

 
Теги: Новости
 
 
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Ольгу Прокопович, машиниста конвейера из Солигорска, удача нашла в самый нужный момент. "Не зря говорят: если сильно чего-то хотеть, это сбывается!"
 
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