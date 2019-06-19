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Теперь разводить будут по-особому? Мнения и истории случчан

20.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Александр был хорошим мужем, но решил уйти из семьи из-за постоянного недовольства супруги. Виктора захватила компьютерная игра, и жена от него ушла к другому. Марина не смогла смириться с мужем тунеядцем. И только Елена после развода вновь сошлась с супругом. Случчане рассказали SlutskGorod свои нелёгкие истории разводов, а заодно высказали мнения по поводу правки в законе о медиации.

19 июня палата представителей в первом чтении рассматривала поправки в законы по вопросам медиации, сообщает БЕЛТА. Законопроект предусматривает расширение применения медиации, в частности в сфере брачно-семейных отношений. Речь шла о том, чтобы в случае обращения супругов в суд или органы ЗАГСа с вопросом о расторжении брака им в обязательном порядке разъясняли право на информационную встречу с медиатором.

 "Предлагается в случаях, когда супруги принимают решение о расторжении брака (он может расторгаться либо в судебном порядке, если есть несовершеннолетние дети и спор об имуществе, либо в органах ЗАГС), судья или работник ЗАГСа предлагает супругам провести встречу с медиатором, в ходе которой есть возможность еще раз поискать варианты компромисса, смягчения каких-то острых углов, - сказал Олег Слижевский. - Тем самым, мы полагаем, это будет дополнительная возможность к сохранению такого важного института брака".

Мы нашли случчан, которые находятся в разводе, и узнали, что они думают об этом нововведении. Двое мужчин и две девушки не только высказали мнения о предполагаемом нововведении, но и рассказали истории своих разводов. Герои пожелали остаться анонимными, поэтому имена изменены.

Теперь разводить будут по-особому? Мнения и истории случчан

Александр, 27 лет. В разводе больше года. Он уверен, что процедура поможет снизить процент разводов.

« Моя бывшая супруга всё время говорила, что я мало зарабатываю. Хотя моя зарплата ещё тогда составляла 600 рублей. По этой причине она не хотела заводить детей, говорила, что мы не потянем. Она терпеть не могла моих друзей. В случае, если к нам в гости приходит мой друг, то мы с ним можем очутиться на улице. Зато ее друзья всегда были вхожи в дом и даже могли оставаться ночевать. За последнее время мы совсем остыли друг к другу на фоне постоянных ссор. С утра дежурное «привет-пока» и всё. Я не гуляю, не пью. Крайне редко могу выпить 0,5 пива или бокал вина на праздник. Но потом скандал обеспечен на неделю, - рассказывает Александр. – Я видел проблемы, которые не решались, но очень хотел сохранить семью. Предлагал ей сходить к семейному психологу, но супруга была категорически против. В итоге я сорвался и сам подал заявление о разводе ».

Теперь разводить будут по-особому? Мнения и истории случчан

Марина, 29 лет. В разводе 3 года. Никакие нововведения не помогут, если случай тяжёлый.

« С Русланом мы прожили около года. До брака он был хорошим парнем. Вот только с работой не везло. Я понимала - всякое бывает, ничего страшного. Расписались, стали жить с моими родителями, а работы у него всё нет и нет. Но ведь каждое утро в течении трёх месяцев он уходит якобы на поиски! Потом выяснилось, что мой муж завтракает и едет к своей маме и отсиживается у неё до вечера. В добавок к этому на адрес моих родителей пришло письмо из банка на его имя о задолженности по кредиту. Я спрашиваю: «Руслан, это что? Какие кредиты, ты что купил?». Но то, что я узнала, просто не укладывалось в голове. До меня он встречался с девушкой, которой взял в салоне дорогой телефон и ещё что-то из техники. И он мне так спокойно отвечает: «Но мы же теперь с тобой вместе. И мои проблемы - теперь наши проблемы», - говорит Марина. – У нас случился скандал, мои родители были в шоке от этих новостей. И сказали, что больше не намерены терпеть моего мужа у себя в доме. И я их прекрасно понимала. В итоге Руслан уехал к своим родителям один, потому что я не согласилась. Пару раз я приезжала к нему с ночёвкой. Но в родительском доме мужа была скандальная атмосфера, и я выдерживала только до утра. На большее меня уже не хватило. Он стал мне угрожать за то, что я не «выполняю свои обязанности жены»,  пакостить мне, говорить гадости людям, даже написал заявление в милицию, что я его оскорбила. Это было уже смешно и даже противно. Спустя несколько месяцев я подала на развод».

Теперь разводить будут по-особому? Мнения и истории случчан

Виктор, 35 лет. В разводе 5 лет. Считает, что подобная процедура нужная, и в своё время смогла бы сохранить его брак.

« У меня была крепкая семья. Жена, сын, квартира, машина, любимая работа. Я никогда не был зависим от компьютерных игр, но так сложилось, что друг мне показал одну игру и я просто «залип» на неё. Супруга после декрета вышла на работу, домой приезжала около 23.30. Я забирал ребёнка из сада, приходил домой, включал ему мультики и тут же летел к компьютеру. Иногда даже забывал раздеть и покормить сына. Супруга первые пару месяцев меня не трогала. Но потом пыталась до меня достучаться. А я ничего не хотел слушать и слышать, - говорит Виктор. – Спустя некоторое время я вспомнил, что у меня есть жена и стал к ней… Ну вы понимаете. И тут она мне выдала, что у неё есть другой мужчина. Я опешил, стал выводить её на разговор. Но жена мне так толком ничего и не сказала. Я пытался наладить мир в семье, исправить ситуацию, дарил ей цветы, только она не реагировала. Супруга уже не разделяла со мной постель, а скандалы и споры ни к чему хорошему не привели. Из-за глупых игр я потерял семью».

Теперь разводить будут по-особому? Мнения и истории случчан

Елена, 32 года. В разводе около 2 лет. Считает, что нововведение правильное.

« У нас проблемы начались после рождения ребенка. Мы оба работали, появились трудности во взаимопонимании. Частые выяснения отношений перерастали во взаимные обиды друг на друга. Бытовые вопросы и время с ребенком нужно было делить на двоих. Но мы не могли договориться. В итоге решили развестись. Но, спустя несколько месяцев встретились, поговорили и снова живем. Только уже в мире и согласии. Надо все-таки понимать друг друга и уметь договариваться», - рассказала Елена.

Ольга Кононович

 
Теги: Новости
 
 
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Александр был хорошим мужем, но решил уйти из семьи из-за постоянного недовольства супруги. Виктора захватила компьютерная игра, и жена от него ушла к другому....
 
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