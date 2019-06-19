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«Тусовочную» часть улицы Октябрьской закрывают для всех видов транспорта
Источник материала: Tut.by
На части улицы Октябрьской в Минске закроют движение почти на десять дней. Об этом
Движение для всех видов транспорта закроют на части улицы Октябрьской уже сегодня в полночь. Речь идет об участке от дома № 19 до дома № 27.
Движение будет закрыто с 00.00 21 июня до 00.00 30 июня.
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Речь идет о части улицы от дома № 19 до дома № 27
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