«Тусовочную» часть улицы Октябрьской закрывают для всех видов транспорта

Источник материала: Tut.by

На части улицы Октябрьской в Минске закроют движение почти на десять дней. Об этом сообщает ГАИ Минска.



Иллюстрация: скриншот Яндекс-Карты

Движение для всех видов транспорта закроют на части улицы Октябрьской уже сегодня в полночь. Речь идет об участке от дома № 19 до дома № 27.

Движение будет закрыто с 00.00 21 июня до 00.00 30 июня.



Иллюстрация: скриншот Яндекс-Карты