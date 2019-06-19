Флаг Беларуси на открытии II Европейских игр понесет Владимир Самсонов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Многократный чемпион Европы и призер чемпионатов мира по настольному теннису Владимир Самсонов выбран знаменосцем команды Беларуси на открытии II Европейских игр, сообщает сайт Национального олимпийского комитета республики.

Решение принято на общем собрании белорусских атлетов в штабе команды. Зачитать клятву от имени всех спортсменов во время церемонии открытия доверили победительнице Европейских игр-2015 в женской борьбе Василисе Марзалюк.

«В Беларуси так много прекрасных спортсменов, достойных быть флагоносцем и капитаном. Это очень большая честь для меня, благодарен за доверие и уважение к нашему виду спорта. Также хотел бы пожелать всем удачи на Европейских играх», – рассказал 43-летний Самсонов.

По словам спортсмена, ему и его партнерам по команде вряд ли еще раз представится шанс выступить на соревнованиях такого уровня у себя дома.

Церемония открытия вторых Европейских игр пройдет в Минске 21 июня. Завершатся соревнования 30 июня. В городе ожидают приезда десятков тысяч гостей.