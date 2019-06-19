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Флаг Беларуси на открытии II Европейских игр понесет Владимир Самсонов
20.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Многократный чемпион Европы и призер чемпионатов мира по настольному теннису Владимир Самсонов выбран знаменосцем команды Беларуси на открытии II Европейских игр, сообщает сайт Национального олимпийского комитета республики.
Решение принято на общем собрании белорусских атлетов в штабе команды. Зачитать клятву от имени всех спортсменов во время церемонии открытия доверили победительнице Европейских игр-2015 в женской борьбе Василисе Марзалюк.
По словам спортсмена, ему и его партнерам по команде вряд ли еще раз представится шанс выступить на соревнованиях такого уровня у себя дома.
Церемония открытия вторых Европейских игр пройдет в Минске 21 июня. Завершатся соревнования 30 июня. В городе ожидают приезда десятков тысяч гостей.
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Многократный чемпион Европы и призер чемпионатов мира по настольному теннису выбран на общем собрании в штабе белорусской команды.
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