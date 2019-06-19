Диктатор выходного дня. В Минске открыли новый бар

Источник материала: KYKY

На почту редакции KYKY прислали релиз, в котором гордо сообщалось об открытии нового Dictator Bar в Минске. Увы, больше в релизе не было ровным счетом ни-че-го.

Бар «Диктатор» в Беларуси? Вы серьезно?

Да, мы сами в шоке! И он уже работает на улице Октябрьской, правда, не ежедневно. KYKY позвонил в заведение, чтобы понять, кто и как вообще согласовал вывеску с таким неймингом. Ведь, если помните, в 2012 году в Беларуси именно из-за названия так и не показали фильм Саши Барона Коэна «Диктатор». Все оказалось до жути банально: Dictator Bar – всего лишь кулуарное «прозвище» заведения. Юридически бар зарегистрирован как Bartenders' Club, который позиционирует себя как школа барменов. Ни характерных вывесок, ни указателей на новом заведении нет. И не будет.

Где находится бар?

Чтобы найти «Диктатора», придется попотеть. Если не хотите наткнуться на спойлеры, не читайте этот абзац! Владельцы бара запустили чат-бот в Telegram'е: желающему посетить заведение предлагают пообщаться с умершим Джерри, который «оставил после себя огромное наследие» и якобы придумал первые коктейли. Пользователям задают несложные вопросы, связанные с историей Минска, и дают подсказки, которые помогают найти путь до бара. А в конце бот выдает адрес: улица Октябрьская, 16.

В меню бара только коктейли, поесть здесь не получится. Но это планируют компенсировать изощренными и а-ля концептуальными развлечениями. Например, гости смогут репрессировать своих приятелей: запереть их в комнате и заставить проходить квест, чтобы выбраться.





Dictator Bar открыт по пятницам, субботам и воскресеньям. Идти или не идти – решайте сами.