Педагог из могилёвского вуза брала взятки за зачёты. У неё дома нашли $16 тыс

Источник материала: KYKY

53-летнюю преподавательницу из могилевского вуза поймали на взятке. В ее доме провели обыск: там обнаружили больше 16 тысяч долларов. Об этом сообщает Следственный комитет.

Следствие вяснило, что несколько дней назад женщина получила 690 рублей от студентов, чтобы группа сдала зачет. О том, сколько преподавательнице нужно заплатить за ее «помощь», ребята узнали от старших курсов: те, видимо, с этим уже стакливались. Каждый учащийся сдал по 30 рублей. Через два дня педагог приняла зачет: вся группа сдала успешно.

Но система дала сбой. На женщину завели уголовное дело о получении взятки, что грозит ей тюремным сроком до семи лет с лишением права занимать определенные должности и, возможно, конфискацией имущества А позже силовики провели обыск в ее доме: там нашли больше 16 тысяч долларов (32,7 тысячи рублей).