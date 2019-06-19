ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Педагог из могилёвского вуза брала взятки за зачёты. У неё дома нашли $16 тыс

20.06.2019 16:39 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

53-летнюю преподавательницу из могилевского вуза поймали на взятке. В ее доме провели обыск: там обнаружили больше 16 тысяч долларов. Об этом сообщает Следственный комитет. 

Следствие вяснило, что несколько дней назад женщина получила 690 рублей от студентов, чтобы группа сдала зачет. О том, сколько преподавательнице нужно заплатить за ее «помощь», ребята узнали от старших курсов: те, видимо, с этим уже стакливались. Каждый учащийся сдал по 30 рублей. Через два дня педагог приняла зачет: вся группа сдала успешно.

Но система дала сбой. На женщину завели уголовное дело о получении взятки, что грозит ей тюремным сроком до семи лет с лишением права занимать определенные должности и, возможно, конфискацией имущества А позже силовики провели обыск в ее доме: там нашли больше 16 тысяч долларов (32,7 тысячи рублей).

Читайте по теме: «Написала десять работ – заработала тысячу долларов». Сравниваем, как борются с плагиатом в ВУЗах Беларуси и Европы

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
53-летнюю преподавательницу из могилевского вуза поймали на взятке. В ее доме провели обыск: там обнаружили больше 16 тысяч долларов. Об этом сообщает Следственный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин: Беларусь и Россия в одно государство объединяться не будут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика