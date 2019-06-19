ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Fake news. В репортаже БТ футбольных фанатов выдали за фанатов Европейских игр

20.06.2019 15:48 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Телеканал «Беларусь 1» снял сюжет о болельщиках, которые прилетели на Евроигры. Ими оказались футбольные фанаты – они прибыли на матч Беларусь – Северная Ирландия. Об этом сообщает Media IQ.

На сайте телеканала пишут, что болельщиков узнали по зеленому цвету в одежде и билетам на Евроигры в руках. Корреспондент телеканала Сергей Козлович даже процитировал одного из них, Криса Адамса: «Я надеюсь, что за несколько дней, которые я здесь пробуду, смогу достаточно изучить вашу столицу. Беларусь далеко от Северной Ирландии, и тем интереснее узнать, чем живет ваш народ. И обязательно куплю магнитик, мама очень просила!»

Стоит отметить, что ролик «Беларусь 1» вышел в эфир 10 июня. А Евроигры стартуют только завтра, 21 июня. По этой причине команда Media IQ сделала вывод, что слова героя противоречат словам автора. Как противоречат им и билеты: не на Игры, на футбольный матч.

Читайте по теме: За что Европейские игры ненавидят волонтёры, минчане и все-все-все

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеканал «Беларусь 1» снял сюжет о болельщиках, которые прилетели на Евроигры. Ими оказались футбольные фанаты – они прибыли на матч Беларусь – Северная...
 
Новости дня
Новости разные
 
С территории Беларуси возвращено в Россию более половины "грязной" нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • солнцезащитные очки полароид официальный сайт в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика