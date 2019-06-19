Fake news. В репортаже БТ футбольных фанатов выдали за фанатов Европейских игр

Источник материала: KYKY

Телеканал «Беларусь 1» снял сюжет о болельщиках, которые прилетели на Евроигры. Ими оказались футбольные фанаты – они прибыли на матч Беларусь – Северная Ирландия. Об этом сообщает Media IQ.

На сайте телеканала пишут, что болельщиков узнали по зеленому цвету в одежде и билетам на Евроигры в руках. Корреспондент телеканала Сергей Козлович даже процитировал одного из них, Криса Адамса: «Я надеюсь, что за несколько дней, которые я здесь пробуду, смогу достаточно изучить вашу столицу. Беларусь далеко от Северной Ирландии, и тем интереснее узнать, чем живет ваш народ. И обязательно куплю магнитик, мама очень просила!»

Стоит отметить, что ролик «Беларусь 1» вышел в эфир 10 июня. А Евроигры стартуют только завтра, 21 июня. По этой причине команда Media IQ сделала вывод, что слова героя противоречат словам автора. Как противоречат им и билеты: не на Игры, на футбольный матч.