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Михаил Мархель занял пост главного тренера сборной Беларуси по футболу

20.06.2019 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 20 июня стал известен новый главный тренер сборной Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вакантный пост занял Михаил Мархель, пришедший на смену отправленному в отставку Игорю Криушенко.

Ранее 52-летний специалист не был замечен в работе со взрослыми спортсменами. Он руководил юниорскими сборными Беларуси разных возрастов, а также ассистировал в молодежной сборной Георгию Кондратьеву.

Михаил Мархель занял пост главного тренера сборной Беларуси по футболу

В 2019 году Мархель был назначен главным тренером молодежки, и при нем наши игроки добились крупнейшей победы в своей истории, разгромив команду из Гибралтара – 10:0.

Впрочем, как следует поработать с командой U-20 Михаил Мархель не успел. 20 июня было объявлено о его назначении в главную сборную.

Михаил Мархель занял пост главного тренера сборной Беларуси по футболу

Михаил Мархель занял пост главного тренера сборной Беларуси по футболу

Михаил Мархель занял пост главного тренера сборной Беларуси по футболу

Люди в материале: Михаил Мархель
 
 
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Новости Беларуси. 20 июня стал известен новый главный тренер сборной Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вакантный пост занял Михаил Мархель,...
 
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