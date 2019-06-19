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Михаил Мархель занял пост главного тренера сборной Беларуси по футболу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 июня стал известен новый главный тренер сборной Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вакантный пост занял Михаил Мархель, пришедший на смену отправленному в отставку Игорю Криушенко.
Ранее 52-летний специалист не был замечен в работе со взрослыми спортсменами. Он руководил юниорскими сборными Беларуси разных возрастов, а также ассистировал в молодежной сборной Георгию Кондратьеву.
В 2019 году Мархель был назначен главным тренером молодежки, и при нем наши игроки добились крупнейшей победы в своей истории, разгромив команду из Гибралтара – 10:0.
Впрочем, как следует поработать с командой U-20 Михаил Мархель не успел. 20 июня было объявлено о его назначении в главную сборную.
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Новости Беларуси. 20 июня стал известен новый главный тренер сборной Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вакантный пост занял Михаил Мархель,...
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