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Лунный календарь на 21 июня: одеваемся в зелёное и пьём какао
Источник материала: СТВ
21 июня – 18-ый лунный день. Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте
В эти дни – убывающая Луна в Водолее. В это время хорошо использовать в одежде и аксессуарах зелёные, синие и серые цвета.
Не стоит переедать и пить спиртное. На пользу пойдут какао, а так же соки: грушевый, сливовый или гранатовый.
Не начинайте в этот день курс приёма новых лекарств.
Домашние дела лучше отложить.
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21 июня – 18-ый лунный день. Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте здесь. В эти дни – убывающая Луна в Водолее. В это время хорошо...
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