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Лунный календарь на 21 июня: одеваемся в зелёное и пьём какао

20.06.2019 18:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

21 июня – 18-ый лунный день. Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте здесь.

В эти дни – убывающая Луна в Водолее. В это время хорошо использовать в одежде и аксессуарах зелёные, синие и серые цвета.

Лунный календарь на 21 июня: одеваемся в зелёное и пьём какао

Не стоит переедать и пить спиртное. На пользу пойдут какао, а так же соки: грушевый, сливовый или гранатовый.

Не начинайте в этот день курс приёма новых лекарств.

Домашние дела лучше отложить.

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21 июня – 18-ый лунный день. Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте здесь. В эти дни – убывающая Луна в Водолее. В это время хорошо...
 
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