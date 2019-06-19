Лунный календарь на 21 июня: одеваемся в зелёное и пьём какао

Источник материала: СТВ

21 июня – 18-ый лунный день. Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте здесь .

В эти дни – убывающая Луна в Водолее. В это время хорошо использовать в одежде и аксессуарах зелёные, синие и серые цвета.

Не стоит переедать и пить спиртное. На пользу пойдут какао, а так же соки: грушевый, сливовый или гранатовый.

Не начинайте в этот день курс приёма новых лекарств.

Домашние дела лучше отложить.