США развязали полномасштабную информвойну против России

Источник материала: Интерфакс

Соединенные Штаты развернули полномасштабную информационную войну против России, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов.

"Главной мишенью США и их союзников безусловно остается Российская Федерация. Именно против нас развязана полномасштабная информационная война", - сказал Картаполов, выступая на круглом столе в Госдуме.

"С помощью современных масс-медиа и других форм работы наши партнеры стремятся переформатировать индивидуальное групповое и массовое сознание граждан России и стран участниц ОДКБ в нужном для себя ключе", - добавил он.

По словам замминистра, неспособность государств членов-ОДКБ обеспечить защиту своих национальных духовных ценностей приведет к "разложению государственных институтов, в том числе вооруженных сил и поставит под сомнение историческую перспективу любого общества".

Картаполов отметил, что для противодействия подобным влияниям, странам ОДКБ необходимо вести согласованную информационную политику.

"Успешное решение задач информационного воздействия и противодействия информационной агрессии необходимое, как нам видится, условие дальнейшего развития ОДКБ в качестве организации способной проводить эффективную политику для укрепления региональной безопасности в целом", - подчеркнул замминистра.