ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США развязали полномасштабную информвойну против России

20.06.2019 18:51 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Соединенные Штаты развернули полномасштабную информационную войну против России, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов.

"Главной мишенью США и их союзников безусловно остается Российская Федерация. Именно против нас развязана полномасштабная информационная война", - сказал Картаполов, выступая на круглом столе в Госдуме.

"С помощью современных масс-медиа и других форм работы наши партнеры стремятся переформатировать индивидуальное групповое и массовое сознание граждан России и стран участниц ОДКБ в нужном для себя ключе", - добавил он.

По словам замминистра, неспособность государств членов-ОДКБ обеспечить защиту своих национальных духовных ценностей приведет к "разложению государственных институтов, в том числе вооруженных сил и поставит под сомнение историческую перспективу любого общества".

Картаполов отметил, что для противодействия подобным влияниям, странам ОДКБ необходимо вести согласованную информационную политику.

"Успешное решение задач информационного воздействия и противодействия информационной агрессии необходимое, как нам видится, условие дальнейшего развития ОДКБ в качестве организации способной проводить эффективную политику для укрепления региональной безопасности в целом", - подчеркнул замминистра.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соединенные Штаты развернули полномасштабную информационную войну против России, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов. "Главной мишенью США и их...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Молдовы Игорь Додон прилетел в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика