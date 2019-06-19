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ВМС США пытаются извлечь из воды сбитый Ираном беспилотник - СМИ

20.06.2019 18:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Военно-морские силы США работают над тем, чтобы достать из воды беспилотник, сбитый Ираном, сообщает в четверг телеканал ABC News.

"Военно-морские силы США работают над извлечением дрона с места крушения, которое, по словам американского чиновника, находится в международных водах вблизи Ормузского залива", - сообщает телеканал.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

 
 
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Военно-морские силы США работают над тем, чтобы достать из воды беспилотник, сбитый Ираном, сообщает в четверг телеканал ABC News. "Военно-морские силы США работают над...
 
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